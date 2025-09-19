قصف الخيم في قطاع غزة.. استشهاد وإصابة عدد من النازحين

30
نقلت
وكالة الأنباء
والمعلومات
الفلسطينية
"وفا" عن مصادر طبية، أن عددًا من
الفلسطينيين
استشهدوا وآخرون أصيبوا بنيران وقصف
الاحتلال
الإسرائيلي
على عدة مناطق في
قطاع غزة
منذ
الفجر
.
وأفادت المصادر عن "استشهاد طفلين إثر غارة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين غرب
خان يونس
جنوب قطاع غزة".
وأضافت:"أن شخصا استشهد وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال محيط
مسجد
البلد القديم في دير البلح، كما استشهد شخص وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيّرة محيط دوار أبو صرار غرب مخيم النصيرات وسط القطاع".
وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي للاحتلال محيط مفترق السوسي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما نسف الاحتلال منازل في حي تل
الهوى
جنوب غرب مدينة
غزة.
