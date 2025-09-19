قصف الخيم في قطاع غزة.. استشهاد وإصابة عدد من النازحين

Advertisement

نقلت والمعلومات "وفا" عن مصادر طبية، أن عددًا من استشهدوا وآخرون أصيبوا بنيران وقصف على عدة مناطق في منذ .وأفادت المصادر عن "استشهاد طفلين إثر غارة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين غرب جنوب قطاع غزة".وأضافت:"أن شخصا استشهد وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال محيط البلد القديم في دير البلح، كما استشهد شخص وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيّرة محيط دوار أبو صرار غرب مخيم النصيرات وسط القطاع".وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي للاحتلال محيط مفترق السوسي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما نسف الاحتلال منازل في حي تل غزة.