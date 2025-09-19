تحطم مروحية عسكرية أميركية في واشنطن.. والجيش يحقق

Advertisement

أعلن الجيش الأميركي عن تحطم مروحية من طراز MH-60 Black Hawk قرب قاعدة لويس-ماكورد المشتركة في ولاية ، كانت تقل أربعة جنود من فوج الطيران للعمليات الخاصة رقم 160 المحمول جوا، دون حالتهم الصحية حتى الآن.وأوضح الجيش أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من مساء الأربعاء خلال مهمة تدريبية روتينية، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب التحطم.وأدى سقوط المروحية إلى اندلاع حريق غابات صغير امتد إلى مساحة فدان واحد بحلول صباح الخميس، بحسب في واشنطن.وأكدت المتحدثة باسم الجيش روث أن الجيش يجري مهمة بحث بمشاركة مختصين محترفين، ويتعاون بشكل كامل مع أجهزة إنفاذ القانون لضمان سرعة الوصول إلى نتائج التحقيق.