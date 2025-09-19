30
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحطم مروحية عسكرية أميركية في واشنطن.. والجيش يحقق
Lebanon 24
19-09-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الأميركي عن تحطم مروحية من طراز MH-60 Black Hawk قرب قاعدة لويس-ماكورد المشتركة في ولاية
واشنطن
، كانت تقل أربعة جنود من فوج الطيران للعمليات الخاصة رقم 160 المحمول جوا، دون
الكشف عن
حالتهم الصحية حتى الآن.
Advertisement
وأوضح الجيش أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من مساء الأربعاء خلال مهمة تدريبية روتينية، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب التحطم.
وأدى سقوط المروحية إلى اندلاع حريق غابات صغير امتد إلى مساحة فدان واحد بحلول صباح الخميس، بحسب
وزارة الموارد الطبيعية
في واشنطن.
وأكدت المتحدثة باسم الجيش روث
كاسترو
أن الجيش يجري مهمة بحث بمشاركة مختصين محترفين، ويتعاون بشكل كامل مع أجهزة إنفاذ القانون لضمان سرعة الوصول إلى نتائج التحقيق.
مواضيع ذات صلة
سقوط 5 قتلى في حادث تحطم مروحية عسكرية في باكستان (أ.ف.ب)
Lebanon 24
سقوط 5 قتلى في حادث تحطم مروحية عسكرية في باكستان (أ.ف.ب)
19/09/2025 11:55:34
19/09/2025 11:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تحطم مروحية ومقتل جميع ركابها
Lebanon 24
بالصور.. تحطم مروحية ومقتل جميع ركابها
19/09/2025 11:55:34
19/09/2025 11:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مروحية إنقاذ خلال عمليات إغاثة لمتضررين من الفيضانات في باكستان
Lebanon 24
تحطم مروحية إنقاذ خلال عمليات إغاثة لمتضررين من الفيضانات في باكستان
19/09/2025 11:55:34
19/09/2025 11:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطّم مروحية يودي بحياة وزيرين في غانا و6 آخرين
Lebanon 24
تحطّم مروحية يودي بحياة وزيرين في غانا و6 آخرين
19/09/2025 11:55:34
19/09/2025 11:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الموارد الطبيعية
الكشف عن حالة
وزارة الموارد
الكشف عن
باسم ال
واشنطن
كاسترو
تينيت
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الأمن يصوّت اليوم… إيران بين العقوبات والمفاوضات
Lebanon 24
مجلس الأمن يصوّت اليوم… إيران بين العقوبات والمفاوضات
04:31 | 2025-09-19
19/09/2025 04:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات على قانون الهجرة.. واعتقال 11 مسؤولًا أميركيًا
Lebanon 24
احتجاجات على قانون الهجرة.. واعتقال 11 مسؤولًا أميركيًا
04:20 | 2025-09-19
19/09/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرهان من الدوحة: لا حوار مع التمرد قبل فك الحصار عن المدن السودانية
Lebanon 24
البرهان من الدوحة: لا حوار مع التمرد قبل فك الحصار عن المدن السودانية
04:10 | 2025-09-19
19/09/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب.. خطة لإعادة الأميركي إلى قاعدة أفغانستان
Lebanon 24
ترامب.. خطة لإعادة الأميركي إلى قاعدة أفغانستان
03:31 | 2025-09-19
19/09/2025 03:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Washington Post": هل سينهي احتلال غزة الحرب؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Washington Post": هل سينهي احتلال غزة الحرب؟
03:30 | 2025-09-19
19/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:31 | 2025-09-19
مجلس الأمن يصوّت اليوم… إيران بين العقوبات والمفاوضات
04:20 | 2025-09-19
احتجاجات على قانون الهجرة.. واعتقال 11 مسؤولًا أميركيًا
04:10 | 2025-09-19
البرهان من الدوحة: لا حوار مع التمرد قبل فك الحصار عن المدن السودانية
03:31 | 2025-09-19
ترامب.. خطة لإعادة الأميركي إلى قاعدة أفغانستان
03:30 | 2025-09-19
تقرير لـ"Washington Post": هل سينهي احتلال غزة الحرب؟
02:25 | 2025-09-19
قصف الخيم في قطاع غزة.. استشهاد وإصابة عدد من النازحين
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 11:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 11:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 11:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24