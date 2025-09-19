Advertisement

عربي-دولي

تحطم مروحية عسكرية أميركية في واشنطن.. والجيش يحقق

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:00
أعلن الجيش الأميركي عن تحطم مروحية من طراز MH-60 Black Hawk قرب قاعدة لويس-ماكورد المشتركة في ولاية واشنطن، كانت تقل أربعة جنود من فوج الطيران للعمليات الخاصة رقم 160 المحمول جوا، دون الكشف عن حالتهم الصحية حتى الآن.
وأوضح الجيش أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من مساء الأربعاء خلال مهمة تدريبية روتينية، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب التحطم.

وأدى سقوط المروحية إلى اندلاع حريق غابات صغير امتد إلى مساحة فدان واحد بحلول صباح الخميس، بحسب وزارة الموارد الطبيعية في واشنطن.

وأكدت المتحدثة باسم الجيش روث كاسترو أن الجيش يجري مهمة بحث بمشاركة مختصين محترفين، ويتعاون بشكل كامل مع أجهزة إنفاذ القانون لضمان سرعة الوصول إلى نتائج التحقيق.
