Advertisement

عربي-دولي

ترامب.. خطة لإعادة الأميركي إلى قاعدة أفغانستان

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1418894-638938748217014399.png
Doc-P-1418894-638938748217014399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى أنه يعمل على إعادة إرساء وجود الولايات المتحدة في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان، بعد مرور أربع سنوات على الانسحاب الأميركي الفوضوي الذي أفضى إلى سيطرة طالبان على القاعدة.
Advertisement

وفي تعليقاته خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قال ترامب: "نحاول استعادتها"، مشددًا على أن الهدف من العودة المحتملة للقاعدة يعود جزئيًا إلى قربها من مواقع تصنيع الأسلحة النووية الصينية، ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية.

ولقي اقتراح ترامب رفضًا من طالبان، حيث أكد المسؤول بوزارة خارجية الحركة، زاكر جلالي، عبر منصة "إكس"، أن أفغانستان لن تقبل بوجود عسكري أميركي على أراضيها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف تم التأكيد عليه في محادثات اتفاق الدوحة، رغم إمكانية استمرار التفاعل بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية على أساس الاحترام المتبادل والمصالحة المشتركة.

يذكر أن الولايات المتحدة وطالبان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، لكن الجانبين أجريا محادثات محدودة بشأن قضية الرهائن، كان آخرها الإفراج عن سائح أميركي في مارس الماضي بعد اختطافه لأكثر من عامين.

لم يصدر البيت الأبيض أو البنتاغون أي رد رسمي حتى الآن حول ما إذا كانت هناك خطة فعلية لإعادة القوات الأميركية إلى قاعدة باغرام، التي لعبت دورًا محوريًا خلال أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في التاريخ الحديث.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مبعوث ترامب للرهائن يناقش في أفغانستان ملف المعتقلين الأميركيين لدى طالبان
lebanon 24
19/09/2025 14:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
lebanon 24
19/09/2025 14:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 7 جنود في حادث إطلاق النار بالقاعدة
lebanon 24
19/09/2025 14:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقاعدة
lebanon 24
19/09/2025 14:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

وزارة خارجية

سكاي نيوز

البريطاني

دبلوماسي

القاعدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:22 | 2025-09-19
07:19 | 2025-09-19
07:00 | 2025-09-19
05:47 | 2025-09-19
05:30 | 2025-09-19
05:05 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24