30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب.. خطة لإعادة الأميركي إلى قاعدة أفغانستان
Lebanon 24
19-09-2025
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الخميس، إلى أنه يعمل على إعادة إرساء وجود
الولايات المتحدة
في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان، بعد مرور أربع سنوات على الانسحاب الأميركي الفوضوي الذي أفضى إلى سيطرة طالبان على
القاعدة
.
Advertisement
وفي تعليقاته خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر، قال
ترامب
: "نحاول استعادتها"، مشددًا على أن الهدف من العودة المحتملة للقاعدة يعود جزئيًا إلى قربها من مواقع تصنيع الأسلحة النووية
الصينية
، ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية.
ولقي اقتراح ترامب رفضًا من طالبان، حيث أكد المسؤول بوزارة خارجية الحركة، زاكر جلالي، عبر منصة "إكس"، أن أفغانستان لن تقبل بوجود عسكري أميركي على أراضيها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف تم التأكيد عليه في محادثات اتفاق الدوحة، رغم إمكانية استمرار التفاعل بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية على أساس الاحترام المتبادل والمصالحة المشتركة.
يذكر أن الولايات المتحدة وطالبان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، لكن الجانبين أجريا محادثات محدودة بشأن قضية الرهائن، كان آخرها الإفراج عن سائح أميركي في مارس الماضي بعد اختطافه لأكثر من عامين.
لم يصدر
البيت الأبيض
أو البنتاغون أي رد رسمي حتى الآن حول ما إذا كانت هناك خطة فعلية لإعادة القوات الأميركية إلى قاعدة باغرام، التي لعبت دورًا محوريًا خلال أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في التاريخ الحديث.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مبعوث ترامب للرهائن يناقش في أفغانستان ملف المعتقلين الأميركيين لدى طالبان
Lebanon 24
مبعوث ترامب للرهائن يناقش في أفغانستان ملف المعتقلين الأميركيين لدى طالبان
19/09/2025 14:26:42
19/09/2025 14:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
Lebanon 24
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
19/09/2025 14:26:42
19/09/2025 14:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 7 جنود في حادث إطلاق النار بالقاعدة
Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 7 جنود في حادث إطلاق النار بالقاعدة
19/09/2025 14:26:42
19/09/2025 14:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقاعدة
Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقاعدة
19/09/2025 14:26:42
19/09/2025 14:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البيت الأبيض
وزارة خارجية
سكاي نيوز
البريطاني
دبلوماسي
القاعدة
تابع
قد يعجبك أيضاً
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:22 | 2025-09-19
19/09/2025 07:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:19 | 2025-09-19
19/09/2025 07:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
07:00 | 2025-09-19
19/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
Lebanon 24
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
05:47 | 2025-09-19
19/09/2025 05:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
05:30 | 2025-09-19
19/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:22 | 2025-09-19
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:19 | 2025-09-19
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:00 | 2025-09-19
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
05:47 | 2025-09-19
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
05:30 | 2025-09-19
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
05:05 | 2025-09-19
كاتس للحوثي: سيأتي دورك
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24