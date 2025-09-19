30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البرهان من الدوحة: لا حوار مع التمرد قبل فك الحصار عن المدن السودانية
Lebanon 24
19-09-2025
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني
عبد الفتاح
البرهان أن الدولة السودانية ترحب بكل من يضع السلاح وينخرط في الصف الوطني، وبأي معارض "يعود إلى رشده وصوابه"، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على أي جهود لوقف الحرب، شريطة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وصون
مؤسسات الدولة
.
Advertisement
وجاءت تصريحات البرهان، أمس الخميس، خلال لقائه إعلاميين ورجال أعمال في مقر السفارة السودانية في
الدوحة
، على هامش مشاركته في
القمة العربية
والإسلامية الطارئة، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة.
وأوضح أن الجيش يخوض "حربًا مصيرية من أجل عزة وكرامة الشعب"، مشيرًا إلى الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في مختلف محاور القتال. كما شدد على أن الحكومة لن ترهن سيادتها لأي دولة مهما كانت العلاقات معها.
وفي ما يخص المعارك ضد
قوات الدعم السريع
، قال البرهان: "لن نضع السلاح حتى نفك الحصار عن الفاشر وزالنجي وبابنوسة وكل شبر يسيطر عليه التمرد"، في إشارة إلى مدن في إقليم دارفور وغرب كردفان.
ومنذ منتصف نيسان 2023، يشهد
السودان
صراعًا دامياً بين الجيش وقوات الدعم السريع، أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وأدى إلى نزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، وفق تقارير
الأمم المتحدة
والسلطات المحلية.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
نائب قائد الجيش السوداني: نعمل على فك حصار الفاشر واستعادة كل المناطق بدارفور
Lebanon 24
نائب قائد الجيش السوداني: نعمل على فك حصار الفاشر واستعادة كل المناطق بدارفور
19/09/2025 14:26:49
19/09/2025 14:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البرهان: لا مصالحة مع الدعم السريع ومستمرون في معركة الكرامة
Lebanon 24
البرهان: لا مصالحة مع الدعم السريع ومستمرون في معركة الكرامة
19/09/2025 14:26:49
19/09/2025 14:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: قدمنا عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: قدمنا عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم
19/09/2025 14:26:49
19/09/2025 14:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: ندين استخدام إسرائيل الحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: ندين استخدام إسرائيل الحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني
19/09/2025 14:26:49
19/09/2025 14:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع
الأمم المتحدة
القمة العربية
مؤسسات الدولة
عبد الفتاح
الإسلام
الجزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:22 | 2025-09-19
19/09/2025 07:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:19 | 2025-09-19
19/09/2025 07:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
07:00 | 2025-09-19
19/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
Lebanon 24
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
05:47 | 2025-09-19
19/09/2025 05:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
05:30 | 2025-09-19
19/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:22 | 2025-09-19
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:19 | 2025-09-19
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:00 | 2025-09-19
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
05:47 | 2025-09-19
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
05:30 | 2025-09-19
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
05:05 | 2025-09-19
كاتس للحوثي: سيأتي دورك
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24