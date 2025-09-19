Advertisement

عربي-دولي

كاتس للحوثي: سيأتي دورك

Lebanon 24
19-09-2025 | 05:05
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، مهدداً بالقول: "سيأتي دورك".
وكتب كاتس على حسابه في "إكس": "يا عبد الملك الحوثي، سيأتي دورك".

وأضاف بالقول: "سيتم إرسالك للقاء أعضاء حكومتك.."، متوعداً بأن يتم استبدال شعار "الموت لإسرائيل" المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل في العاصمة اليمنية. (العربية) 
 
 
