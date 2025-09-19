30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كاتس للحوثي: سيأتي دورك
Lebanon 24
19-09-2025
|
05:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
توعد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، الجمعة، زعيم الحوثيين في اليمن
عبدالملك الحوثي
، مهدداً بالقول: "سيأتي دورك".
Advertisement
وكتب
كاتس
على حسابه في "إكس": "يا
عبد الملك الحوثي
، سيأتي دورك".
وأضاف بالقول: "سيتم إرسالك للقاء أعضاء حكومتك.."، متوعداً بأن يتم استبدال شعار "الموت لإسرائيل" المكتوب على علم الحوثيين بعلم
إسرائيل
في العاصمة
اليمنية
. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي لـ "عبد الملك الحوثي": سيأتي دورك
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي لـ "عبد الملك الحوثي": سيأتي دورك
19/09/2025 14:27:16
19/09/2025 14:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس يتوعد الحوثيين: سنكمل الضربات العشر كلها
Lebanon 24
كاتس يتوعد الحوثيين: سنكمل الضربات العشر كلها
19/09/2025 14:27:16
19/09/2025 14:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثي: الدور الذي يريده العدو الإسرائيلي في لبنان وسوريا هو أن يكون وفق النموذج الذي تكون وظيفته أن يتلقى الإملاءات الإسرائيلية والأميركية
Lebanon 24
الحوثي: الدور الذي يريده العدو الإسرائيلي في لبنان وسوريا هو أن يكون وفق النموذج الذي تكون وظيفته أن يتلقى الإملاءات الإسرائيلية والأميركية
19/09/2025 14:27:16
19/09/2025 14:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم صاروخي استهدف إسرائيل.. كاتس يتوعد الحوثيين بـ"عواقب وخيمة"
Lebanon 24
بعد هجوم صاروخي استهدف إسرائيل.. كاتس يتوعد الحوثيين بـ"عواقب وخيمة"
19/09/2025 14:27:16
19/09/2025 14:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الملك الحوثي
عبدالملك الحوثي
يسرائيل كاتس
وزير الدفاع
الإسرائيلي
عبد الملك
إسرائيل
اليمنية
تابع
قد يعجبك أيضاً
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:22 | 2025-09-19
19/09/2025 07:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:19 | 2025-09-19
19/09/2025 07:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
07:00 | 2025-09-19
19/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
Lebanon 24
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
05:47 | 2025-09-19
19/09/2025 05:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
05:30 | 2025-09-19
19/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:22 | 2025-09-19
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:19 | 2025-09-19
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:00 | 2025-09-19
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
05:47 | 2025-09-19
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
05:30 | 2025-09-19
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
04:50 | 2025-09-19
إسرائيل تغلق معبر جسر الملك حسين.. والأردن يحقق
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24