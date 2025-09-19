Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تغلق معبر جسر الملك حسين.. والأردن يحقق

Lebanon 24
19-09-2025 | 04:50
أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، معبر جسر الملك حسين (اللنبي) – المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن – حتى إشعار آخر، بعد يوم من هجوم مسلّح نفذه سائق شاحنة مساعدات أردني أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.
وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، المسؤولة عن تشغيل المعبر، إن قرار الإغلاق يشمل أيضًا جسر الشيخ حسين في الشمال، فيما ظل معبر وادي عربة (رابين) في الجنوب مفتوحًا أمام العمال فقط. ويُعد معبر جسر الملك حسين شريانًا حيويًا لأكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية للوصول إلى الأردن والعالم، كما يمثل طريقًا رئيسيًا للتجارة بين الأردن وإسرائيل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حمّل الأردن مسؤولية إحباط الهجوم، قائلاً خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني: "إحباط الهجوم مسؤولية الأردن، لكنهم لم يفعلوا ذلك. سنقوم نحن بذلك". وأعلن عن تشديد إجراءات التفتيش على السائقين المتجهين من الأردن إلى غزة، بما يشمل استخدام أجهزة قياس المجال المغناطيسي.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن منفذ الهجوم سائق مدني بدأ نقل المساعدات إلى غزة منذ ثلاثة أشهر، مشددة على أن الحادث يضر بمصالح المملكة ويؤثر سلبًا على قدرتها على إيصال المساعدات إلى القطاع.
 
