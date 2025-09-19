إسرائيل تغلق معبر جسر الملك حسين.. والأردن يحقق

Advertisement

أغلقت السلطات ، اليوم الجمعة، معبر جسر الملك حسين (اللنبي) – المعبر الوحيد بين المحتلة والأردن – حتى إشعار آخر، بعد يوم من هجوم مسلّح نفذه سائق شاحنة مساعدات أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، المسؤولة عن تشغيل المعبر، إن قرار الإغلاق يشمل أيضًا جسر الشيخ حسين في ، فيما ظل معبر وادي عربة (رابين) في الجنوب مفتوحًا أمام العمال فقط. ويُعد معبر جسر الملك حسين شريانًا حيويًا لأكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية للوصول إلى والعالم، كما يمثل طريقًا رئيسيًا للتجارة بين الأردن وإسرائيل.بنيامين حمّل الأردن مسؤولية إحباط الهجوم، قائلاً خلال اجتماع السياسي والأمني: "إحباط الهجوم مسؤولية الأردن، لكنهم لم يفعلوا ذلك. سنقوم نحن بذلك". وأعلن عن تشديد إجراءات التفتيش على السائقين المتجهين من الأردن إلى غزة، بما يشمل استخدام أجهزة قياس المجال المغناطيسي.من جانبها، أكدت الأردنية أن منفذ الهجوم سائق مدني بدأ نقل المساعدات إلى غزة منذ ثلاثة أشهر، مشددة على أن الحادث يضر بمصالح ويؤثر سلبًا على قدرتها على إيصال المساعدات إلى القطاع.