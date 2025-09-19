30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تغلق معبر جسر الملك حسين.. والأردن يحقق
Lebanon 24
19-09-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت السلطات
الإسرائيلية
، اليوم الجمعة، معبر جسر الملك حسين (اللنبي) – المعبر الوحيد بين
الضفة الغربية
المحتلة والأردن – حتى إشعار آخر، بعد يوم من هجوم مسلّح نفذه سائق شاحنة مساعدات
أردني
أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.
Advertisement
وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، المسؤولة عن تشغيل المعبر، إن قرار الإغلاق يشمل أيضًا جسر الشيخ حسين في
الشمال
، فيما ظل معبر وادي عربة (رابين) في الجنوب مفتوحًا أمام العمال فقط. ويُعد معبر جسر الملك حسين شريانًا حيويًا لأكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية للوصول إلى
الأردن
والعالم، كما يمثل طريقًا رئيسيًا للتجارة بين الأردن وإسرائيل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
حمّل الأردن مسؤولية إحباط الهجوم، قائلاً خلال اجتماع
مجلس الوزراء
السياسي والأمني: "إحباط الهجوم مسؤولية الأردن، لكنهم لم يفعلوا ذلك. سنقوم نحن بذلك". وأعلن عن تشديد إجراءات التفتيش على السائقين المتجهين من الأردن إلى غزة، بما يشمل استخدام أجهزة قياس المجال المغناطيسي.
من جانبها، أكدت
وزارة الخارجية
الأردنية أن منفذ الهجوم سائق مدني بدأ نقل المساعدات إلى غزة منذ ثلاثة أشهر، مشددة على أن الحادث يضر بمصالح
المملكة
ويؤثر سلبًا على قدرتها على إيصال المساعدات إلى القطاع.
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن
19/09/2025 14:27:23
19/09/2025 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
19/09/2025 14:27:23
19/09/2025 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحقيق ما إذا كان منفذ عملية جسر الملك حسين سائق شاحنة مساعدات
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحقيق ما إذا كان منفذ عملية جسر الملك حسين سائق شاحنة مساعدات
19/09/2025 14:27:23
19/09/2025 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام الأردني : إيقاف حركة العبور عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر
Lebanon 24
الأمن العام الأردني : إيقاف حركة العبور عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر
19/09/2025 14:27:23
19/09/2025 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
وزارة الخارجية
الضفة الغربية
مجلس الوزراء
الإسرائيلية
الإسرائيلي
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:22 | 2025-09-19
19/09/2025 07:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:19 | 2025-09-19
19/09/2025 07:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
07:00 | 2025-09-19
19/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
Lebanon 24
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
05:47 | 2025-09-19
19/09/2025 05:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
05:30 | 2025-09-19
19/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:22 | 2025-09-19
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:19 | 2025-09-19
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:00 | 2025-09-19
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
05:47 | 2025-09-19
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
05:30 | 2025-09-19
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
05:05 | 2025-09-19
كاتس للحوثي: سيأتي دورك
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24