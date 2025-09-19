Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تحكم سيطرتها على عدد من المناطق الاوكرانية وتحرر دونيتسك وزابوريجيا

Lebanon 24
19-09-2025 | 07:45
تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدتين جديدتين في كل من دونيتسك وزابوريجيا، بحسب ما أفات وزارة الدفاع الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي سيطر على بلدة مورافكا في دونيتسك، ونوفوإيفانوفكا في زابوريجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تحسين مواقعها على مختلف محاور الجبهة مع أوكرانيا.
وجاء في النشرة اليومية لوزارة الدفاع الروسية حول سير القتال في قطاعات العملية العسكرية الخاصة:

وأشار بيان الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية منيت بخسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال أسبوع من العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.

وأوضح البيان أن القوات الروسية نفذت 4 سلاسل من الضربات خلال الأسبوع الماضي، حيث أصابت منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
