القوات الروسية تحكم سيطرتها على عدد من المناطق الاوكرانية وتحرر دونيتسك وزابوريجيا

Advertisement

تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدتين جديدتين في كل من دونيتسك وزابوريجيا، بحسب ما أفات .وقالت الروسية إن الجيش الروسي سيطر على بلدة مورافكا في دونيتسك، ونوفوإيفانوفكا في زابوريجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تحسين مواقعها على مختلف محاور مع .وجاء في لوزارة الدفاع الروسية حول سير القتال في قطاعات العملية العسكرية الخاصة:وأشار بيان الوزارة إلى أن القوات منيت بخسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال أسبوع من العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.وأوضح البيان أن القوات الروسية نفذت 4 سلاسل من الضربات خلال الأسبوع الماضي، حيث أصابت منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية.