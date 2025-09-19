هل ستعترف اليابان قريباً بالدولة الفلسطينية؟

Advertisement

كشف الياباني إيوايا، أن الاعتراف بدولة فلسطينية بالنسبة على عبارة عن "مسألة تتعلق بالتوقيت"."المسألة بالنسبة لنا ليست الاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه وإنما تتعلق بالتوقيت".وحث وزير الخارجية الياباني على اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، وطالبها بالكف عن التحركات الأحادية.وأوضح تاكيشي إيوايا أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية إذ أقدمت إسرائيل على المزيد من التحركات التي تسد الطريق أمام حل الدولتين.وكان وزير الخارجية الياباني قال، خلال الأسبوع الماضي، إن تُجري "تقييما شاملا يتضمن التوقيت والآليات المناسبة لمسألة الاعتراف بدولة فلسطينية".