هل ستعترف اليابان قريباً بالدولة الفلسطينية؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 07:49
كشف وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، أن الاعتراف بدولة فلسطينية بالنسبة على طوكيو عبارة عن "مسألة تتعلق بالتوقيت".
وقال الوزير "المسألة بالنسبة لنا ليست الاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه وإنما تتعلق بالتوقيت".

وحث وزير الخارجية الياباني إسرائيل على اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، وطالبها بالكف عن التحركات الأحادية.

وأوضح تاكيشي إيوايا أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية إذ أقدمت إسرائيل على المزيد من التحركات التي تسد الطريق أمام حل الدولتين.

وكان وزير الخارجية الياباني قال، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن اليابان تُجري "تقييما شاملا يتضمن التوقيت والآليات المناسبة لمسألة الاعتراف بدولة فلسطينية".
