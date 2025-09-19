بعد الحادث عن الحدود الاردنية- الاسرائيلية... هذا ما قاله نتيناهو

Advertisement

أغلقت المعبر الوحيد بين المحتلة والأردن، وذلك بعد يوم من إطلاق سائق يحمل مساعدات إنسانية من إلى غزة النار مما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين الإسرائيليين هناك.وأعلنت سلطة المطارات ، التي تدير معبر جسر الملك حسين، الذي يعرف أيضا باسم "جسر اللنبي"، إغلاقه حتى إشعار آخر.وقال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن في أعقاب الهجوم أمس الخميس.من جانبها ،أعلنت للمعابر والحدود ، أن المعبر مغلق اليوم الجمعة، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين.وكان من المقرر أن يعمل المعبر اليوم الجمعة حتى الساعة 12:30 ظهرا، بحسب والمعلومات الفلسطينية "وفا".