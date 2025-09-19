29
عربي-دولي
بعد الحادث عن الحدود الاردنية- الاسرائيلية... هذا ما قاله نتيناهو
Lebanon 24
19-09-2025
|
07:51
أغلقت
إسرائيل
المعبر الوحيد بين
الضفة الغربية
المحتلة والأردن، وذلك بعد يوم من إطلاق سائق يحمل مساعدات إنسانية من
الأردن
إلى غزة النار مما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين الإسرائيليين هناك.
وأعلنت سلطة المطارات
الإسرائيلية
، التي تدير معبر جسر الملك حسين، الذي يعرف أيضا باسم "جسر اللنبي"، إغلاقه حتى إشعار آخر.
وقال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن في أعقاب الهجوم أمس الخميس.
من جانبها ،أعلنت
الإدارة العامة
للمعابر والحدود
الفلسطينية
، أن المعبر مغلق اليوم الجمعة، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين.
وكان من المقرر أن يعمل المعبر اليوم الجمعة حتى الساعة 12:30 ظهرا، بحسب
وكالة الأنباء
والمعلومات الفلسطينية "وفا".
