عربي-دولي

كان سجينا في لبنان.. انزال جوي في ريف حماة أسفر عن مقتل شخص

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:02
أفادت مصادر محلية سورية لـ"سكاي نيوز عربين" أن إنزالاً جوياً يعتقد أنه من التحالف الدولي في قرية الجريجسة في ريف حماة الجنوبي أسفر عن مقتل شخص كان سجينا سابقا في سجن رومية في لبنان
وبحسب المصادر، استمرت العملية نصف ساعة. 
 
 
 
 
