كان سجينا في لبنان.. انزال جوي في ريف حماة أسفر عن مقتل شخص

أفادت مصادر محلية لـ" عربين" أن إنزالاً جوياً يعتقد أنه من في قرية الجريجسة في الجنوبي أسفر عن مقتل شخص كان سجينا سابقا في في .

Advertisement

وبحسب المصادر، استمرت العملية نصف ساعة.