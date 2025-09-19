الدبابات الإسرائيلية تتقدم من عدة محاور بغزة.. والجيش يجدد دعوة السكان الى الاخلاء



Advertisement

وحذر الجيش سكان مدينة غزة من الانتقال جنوباً عبر ، لافتاً إلى أن الانتقال جنوباً عبر طريق الرشيد هو المتاح فقط حالياً.



وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع في غزة، مشيراً إلى أن المسار سيبقى مفتوحاً اليوم الجمعة حتى الساعة الـ12. تتواصل العمليات العسكرية في غزة، اليوم الجمعة، حيث أنذر الجيش باستخدام قوة غير مسبوقة بمدينة غزة.وحذر الجيش سكان مدينة غزة من الانتقال جنوباً عبر ، لافتاً إلى أن الانتقال جنوباً عبر طريق الرشيد هو المتاح فقط حالياً.وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع في غزة، مشيراً إلى أن المسار سيبقى مفتوحاً اليوم الجمعة حتى الساعة الـ12.

وكانت الدبابات الإسرائيلية قد تقدمت من عدة محاور في حي الشيخ ومنطقة أبراج المخابرات شمال غربي مدينة غزة. وأشار إلى غارات إسرائيلية استهدفت مربعات سكنية كاملة بالمدينة.



وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى مواجهة أوضاع كارثية في المدينة، مشيرة إلى أن النزوح نحو جنوب غزة يفاقم الضغوط على المستشفيات، وأن نسبة إشغال المستشفيات في مدينة غزة تفوق 250%.



وتزامنت عمليات تقدم الجيش الإسرائيلي مع قصف عنيف وغارات مكثفة هزت أرجاء المدينة. وأشارت مصادر محلية إلى وقوع عدد من الإسرائيلية التي استهدفت منازل للفلسطينيين وخيام في شمال غزة وغربها، مع تواصل عمليات النزوح باتجاه المناطق الجنوبية من القطاع.