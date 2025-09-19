29
عربي-دولي
علقت في الجو فوق المتوسط.. هذا ما حدث مع ركاب طائرة كانت متجهة إلى كورسيكا
Lebanon 24
19-09-2025
|
08:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق ركاب رحلة جوية متجهة
من باريس
إلى كورسيكا في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، على ما أعلنت هيئة الطيران المدني
الفرنسية
.
وقالت الهيئة لوكالة فرانس برس إنه بعد أن غفا المراقب الاثنين الماضي، اضطرت رحلة "طيران كورسيكا" المتجهة من
مطار باريس
أورلي إلى أجاكسيو في
جزيرة
كورسيكا للتحليق دائريا فوق
البحر الأبيض المتوسط
لمدة "18 دقيقة"، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته صحيفة "كورس ماتان".
وأضافت هيئة الطيران "كشف تدخل
إدارة الإطفاء
في
المطار
عند برج المراقبة أن مراقب الحركة الجوية المناوب قد غلبه النعاس في موقعه".
وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الطائرة بسلام"، وفق الهيئة التي أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في "الوضع غير المعتاد".
ورغم أن نتيجة اختبار
الكحول
الذي أجري للمراقب كانت سلبية، "إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه قيد الدراسة".
