علقت في الجو فوق المتوسط.. هذا ما حدث مع ركاب طائرة كانت متجهة إلى كورسيكا

علق ركاب رحلة جوية متجهة إلى كورسيكا في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، على ما أعلنت هيئة الطيران المدني .وقالت الهيئة لوكالة فرانس برس إنه بعد أن غفا المراقب الاثنين الماضي، اضطرت رحلة "طيران كورسيكا" المتجهة من أورلي إلى أجاكسيو في كورسيكا للتحليق دائريا فوق لمدة "18 دقيقة"، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته صحيفة "كورس ماتان".وأضافت هيئة الطيران "كشف تدخل في عند برج المراقبة أن مراقب الحركة الجوية المناوب قد غلبه النعاس في موقعه".وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الطائرة بسلام"، وفق الهيئة التي أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في "الوضع غير المعتاد".ورغم أن نتيجة اختبار الذي أجري للمراقب كانت سلبية، "إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه قيد الدراسة".