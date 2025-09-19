كالاس: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود على نظام الدفع الروسي "مير"



Advertisement

وأعلنت كالاس أن المفوضية الأوروبية، في إطار حزمة التاسعة عشرة ضد ، تعتزم فرض سلسلة من الإجراءات التقييدية على نظام الدفع الروسي "مير" في الخارج.



وأكدت كالاس في تدوينه على منصة "إكس" أن الاتحاد يعتزم الحد من التدفق النقدي الذي تتلقاه روسيا، قائلة: "نعتزم قطعه من المصدر، لذلك، نقترح اتخاذ إجراءات ضد مخططات التهرب الضريبي الروسية في دول ثالثة، بما في ذلك تلك التي تستخدم العملات المشفرة. كما نخطط لاتخاذ إجراءات ضد نظام بطاقات الائتمان الروسية "مير".



وأضافت كالاس أن المفوضية الأوروبية "تريد استهداف مصادر دخل روسيا، ولن يُستثنى أي قطاع. في حزمة عقوباتنا الجديدة، أدرجنا مؤسسات صناعية جديدة تُسهم في خلق إيرادات روسيا". اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على شركات من دول أخرى، من بينها ، بزعم دعمها مجمع الصناعات العسكرية الروسي. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كالاس، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نقترح اليوم وضع قائمة باللاعبين المهمين في بلدان ثالثة، مثل الصين، تدعم المجمع الصناعات العسكرية الروسي".وأعلنت كالاس أن المفوضية الأوروبية، في إطار حزمة التاسعة عشرة ضد ، تعتزم فرض سلسلة من الإجراءات التقييدية على نظام الدفع الروسي "مير" في الخارج.وأكدت كالاس في تدوينه على منصة "إكس" أن الاتحاد يعتزم الحد من التدفق النقدي الذي تتلقاه روسيا، قائلة: "نعتزم قطعه من المصدر، لذلك، نقترح اتخاذ إجراءات ضد مخططات التهرب الضريبي الروسية في دول ثالثة، بما في ذلك تلك التي تستخدم العملات المشفرة. كما نخطط لاتخاذ إجراءات ضد نظام بطاقات الائتمان الروسية "مير".وأضافت كالاس أن المفوضية الأوروبية "تريد استهداف مصادر دخل روسيا، ولن يُستثنى أي قطاع. في حزمة عقوباتنا الجديدة، أدرجنا مؤسسات صناعية جديدة تُسهم في خلق إيرادات روسيا".

بدورها، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مقطع فيديو نُشر بصفحتها على منصة "إكس"، بأنّ المفوضية ستقترح تشديد القيود المفروضة على عدد من البنوك الروسية وغيرها، قائلة: "نحن نحارب الثغرات المالية التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات من خلال حظر المعاملات لمزيد من البنوك في روسيا والبنوك في دول ثالثة".



وأضافت رئيسة المفوضية "نحن نكثف المعركة ضد التحايل على العقوبات، حيث أصبحت أساليب التحايل أكثر تعقيداً. ونقوم بإضافة البنوك الأجنبية المرتبطة بأنظمة الدفع البديلة الروسية إلى القائمة، ونحد من المعاملات مع المنظمات في المناطق الاقتصادية الخاصة".



وصرّحت حاكمة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن شبكة قبول بطاقات "مير" الدولية تواصل نموها رغم العقوبات.



وحالياً، تعمل بطاقة "مير" في 13 دولة أجنبية. في 9 من هذه الدول (أرمينيا، وفنزويلا، وفيتنام، وكازاخستان، ولاوس، ومولدوفا، وميانمار، وطاجيكستان، ونيكاراغوا) يعمل نظام الدفع بقيود، أما في كل من أبخازيا، وبيلاروس، وكوبا، وأوسيتيا الجنوبية، فيعمل نظام الدفع الروسي "مير" دون قيود. إضافة إلى ذلك، أبدت 6 دول أخرى اهتمامها بإصدار بطاقة "مير": إندونيسيا، وماليزيا، ونيبال، وباكستان، وتايلاند، وسريلانكا. وحتى الآن ما زالت البطاقة غير متاحة في ، أوزبكستان، وقيرغيزستان.



وكانت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، أعلنت أن المفوضية أكملت من إعداد مقترح الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وستعلنه اليوم الجمعة.