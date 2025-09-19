الأمم المتحدة تسمح للرئيس عباس بالتحدث عبر الفيديو إلى زعماء العالم

Advertisement

صوتت للأمم المتحدة اليوم الجمعة لصالح السماح للرئيس الفلسطيني بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم خلال أيام، وذلك بعد أن أعلنت أنها لن تمنحه تأشيرة دخول إلى .وحصل القرار على تأييد 145 صوتا مقابل خمسة معارضين، بينما امتنعت ست دول عن التصويت.