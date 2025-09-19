Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة تسمح للرئيس عباس بالتحدث عبر الفيديو إلى زعماء العالم

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:26
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة لصالح السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم خلال أيام، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنحه تأشيرة دخول إلى نيويورك.
وحصل القرار على تأييد 145 صوتا مقابل خمسة معارضين، بينما امتنعت ست دول عن التصويت.
