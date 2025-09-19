Advertisement

عربي-دولي

في اتصال هو الثالث ما بينهما.. الرئيسيان الأميركي والصيني يجريان محادثة هاتفية

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:29
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "مصدر رسمي" قوله، إن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب باشرا مساء اليوم محادثة هاتفية كانت مُرتقبة جداً في خضم توترات تجارية واستراتيجية.
وقال المصدر بعيد الساعة 20:00 بتوقيت بكين (12:00 بتوقيت غرينتش): "مساء يوم 19 أيلول يُجري الرئيس شي جين بينغ محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
ويُتوقع أن يناقش ترامب وشي قضايا شائكة عديدة بينها مصير تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والعلاقات التجارية بين بلديهما، وهما أكبر اقتصادين في العالم، واجتماع مُحتمل بين الرئيسين.

