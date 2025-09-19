في اتصال هو الثالث ما بينهما.. الرئيسيان الأميركي والصيني يجريان محادثة هاتفية



وقال المصدر بعيد الساعة 20:00 بتوقيت (12:00 بتوقيت غرينتش): "مساء يوم 19 أيلول يُجري الرئيس شي محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي ". نقلت عن "مصدر رسمي" قوله، إن الرئيسين الصيني والأميركي باشرا مساء اليوم محادثة هاتفية كانت مُرتقبة جداً في خضم توترات تجارية واستراتيجية.وقال المصدر بعيد الساعة 20:00 بتوقيت (12:00 بتوقيت غرينتش): "مساء يوم 19 أيلول يُجري الرئيس شي محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي ".

ويُتوقع أن يناقش ترامب وشي قضايا شائكة عديدة بينها مصير تطبيق تيك توك في ، والعلاقات التجارية بين بلديهما، وهما أكبر اقتصادين في العالم، واجتماع مُحتمل بين الرئيسين.



