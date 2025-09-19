Advertisement

عربي-دولي

بعد بولندا... الناتو يتصدى لمقاتلات روسية في الأجواء الإستونية

Lebanon 24
19-09-2025 | 12:54
اعترض حلف شمال الأطلسي الناتو مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي الإستوني يوم الجمعة، واصفًا الحادث بأنه "مثال جديد على السلوك الروسي الخطير".
وقالت المتحدثة باسم الحلف، أليسون هارت، على منصة "إكس": "في وقت سابق اليوم، انتهكت مقاتلات روسية المجال الجوي الإستوني. ردّ الناتو على الفور واعترض الطائرات الروسية".


من جهتها، ندّدت وزارة الخارجية الإستونية بالانتهاك، واعتبرته "جريئًا وغير مسبوق"، مشيرة إلى أن ثلاثة مقاتلات روسية نفذت الاختراق، بعد أيام قليلة فقط من إسقاط طائرات الناتو مسيرات روسية فوق بولندا، مما زاد المخاوف من احتمال توسع النزاع في أوكرانيا.


وقالت الوزارة في بيان "حصل الانتهاك فوق خليج فنلندا، حيث دخلت ثلاث طائرات مقاتلة من روسيا الاتحادية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا قوله "انتهكت روسيا المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام، وهو أمر غير مقبول في ذاته. لكن اختراق اليوم، الذي نفذته ثلاث طائرات مقاتلة، جريء بنحو غير مسبوق".


وأضاف الوزير على منصة "اكس"، "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأفعال، ويجب معاقبتها بإجراءات سياسية واقتصادية سريعة".


وأشارت الوزارة الإستونية إلى أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الروسية للاحتجاج على هذا الانتهاك.
 
