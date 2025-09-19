بعد بولندا... الناتو يتصدى لمقاتلات روسية في الأجواء الإستونية

Advertisement

وقالت المتحدثة باسم الحلف، أليسون هارت، على منصة "إكس": "في وقت سابق اليوم، انتهكت مقاتلات روسية المجال الجوي الإستوني. ردّ الناتو على الفور واعترض الطائرات الروسية".من جهتها، ندّدت الإستونية بالانتهاك، واعتبرته "جريئًا وغير مسبوق"، مشيرة إلى أن ثلاثة مقاتلات روسية نفذت الاختراق، بعد أيام قليلة فقط من إسقاط طائرات الناتو روسية فوق بولندا، مما زاد المخاوف من احتمال توسع النزاع في .وقالت الوزارة في بيان "حصل الانتهاك فوق خليج فنلندا، حيث دخلت ثلاث طائرات مقاتلة من الاتحادية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة".ونقل البيان عن الإستوني مارغوس تساهكنا قوله "انتهكت روسيا المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام، وهو أمر غير مقبول في ذاته. لكن اختراق اليوم، الذي نفذته ثلاث طائرات مقاتلة، جريء بنحو غير مسبوق".وأضاف الوزير على منصة "اكس"، "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأفعال، ويجب معاقبتها بإجراءات سياسية واقتصادية سريعة".وأشارت الوزارة الإستونية إلى أنها استدعت السفارة الروسية للاحتجاج على هذا الانتهاك.