باريس تلوّح بردّ دبلوماسي على تهديدات إسرائيل بضم الضفة
Lebanon 24
19-09-2025
|
14:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت الرئاسة
الفرنسية
من أن ضمّ
الضفة الغربية
المحتلة، وهو ما لوّح به مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة، ردا على عزم أطراف غربية بينها
باريس
الاعتراف بدولة فلسطين، هو "خط أحمر واضح".
وأشار مستشار للرئيس
إيمانويل ماكرون
الى أن "عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يعقد في
نيويورك
الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذه الدول هي
فرنسا
وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو. (الوكالة الوطنية)
