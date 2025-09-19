عن استهدافاته في الجنوب... هذا ما نشره الجيش الإسرائيلي (فيديو)

#عاجل 🔸جيش الدفاع يواصل سلسلة الاستهدافات ضد عناصر حزب الله في جنوب لبنان ويستهدف قطعة بحرية تم استخدامها لجمع المعلومات
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم وقضى على الإرهابي المدعو عامر هائل قصيباني قائد مجمع سيناي في حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.
🔸في غارة أخرى في وقت… pic.twitter.com/pFD2qIGqNx
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2025
