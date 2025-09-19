عن استهدافاته في الجنوب... هذا ما نشره الجيش الإسرائيلي (فيديو)

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": " هاجم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم وقضى على المدعو عامر هائل قصيباني قائد مجمع سيناي في في ".





تابع: "في غارة أخرى في وقت سابق اليوم قضى الجيش الاسرائيلي على عنصر في قوة في منطقة تبنين في جنوب ".





اضاف: "وكان العنصران المستهدفان تورطا في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله في المنطقة".





أكمل:"بالإضافة إلى ذلك وخلال الليلة الماضية هاجم الجيش الاسرائيلي قطعة بحرية استخدمها حزب الله لجمع معلومات استخبارية عن قوات الجيش الاسرائيلي من شواطئ في جنوب لبنان".





ختم: "هذه الأنشطة تعتبر انتهاكًا للتفاهمات بين ولبنان. سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد عن إسرائيل".





