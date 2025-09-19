26
بيروت
22
طرابلس
24
صور
27
جبيل
24
صيدا
27
جونية
19
النبطية
15
زحلة
17
بعلبك
16
بشري
18
بيت الدين
14
كفردبيان
فرنسا تحذّر: ضمّ الضفة الغربية "خط أحمر واضح"
Lebanon 24
19-09-2025
15:32
حذّرت الرئاسة
الفرنسية
من أن أي خطوة لضمّ
الضفة الغربية
المحتلة، التي ألمح إليها مسؤولون إسرائيليون مؤخراً ردًا على نية بعض الدول الغربية، بما فيها
فرنسا
، الاعتراف بدولة
فلسطين
، تُعدّ "خطاً أحمر واضحاً".
وأوضح مستشار للرئيس
إيمانويل ماكرون
أنّ "عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يُعقد يوم الاثنين في
نيويورك
على هامش اجتماعات
الجمعية العامة
للأمم المتحدة.
