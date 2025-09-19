Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تحذّر: ضمّ الضفة الغربية "خط أحمر واضح"

Lebanon 24
19-09-2025 | 15:32
حذّرت الرئاسة الفرنسية من أن أي خطوة لضمّ الضفة الغربية المحتلة، التي ألمح إليها مسؤولون إسرائيليون مؤخراً ردًا على نية بعض الدول الغربية، بما فيها فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطين، تُعدّ "خطاً أحمر واضحاً".
وأوضح مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون أنّ "عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يُعقد يوم الاثنين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
