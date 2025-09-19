فرنسا تحذّر: ضمّ الضفة الغربية "خط أحمر واضح"

Advertisement

حذّرت الرئاسة من أن أي خطوة لضمّ المحتلة، التي ألمح إليها مسؤولون إسرائيليون مؤخراً ردًا على نية بعض الدول الغربية، بما فيها ، الاعتراف بدولة ، تُعدّ "خطاً أحمر واضحاً".وأوضح مستشار للرئيس أنّ "عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يُعقد يوم الاثنين في على هامش اجتماعات للأمم المتحدة.