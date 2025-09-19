Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تسعى لبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار

Lebanon 24
19-09-2025 | 14:47
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونجرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز إيه.إتش-64.


وأضافت أن الصفقة تشمل أيضا قيمة 1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة خاصة بالجيش الإسرائيلي.
 
