26
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن تسعى لبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار
Lebanon 24
19-09-2025
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية، اليوم الجمعة، أن
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تسعى للحصول على موافقة الكونجرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار.
Advertisement
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز إيه.إتش-64.
وأضافت أن الصفقة تشمل أيضا قيمة 1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة خاصة بالجيش
الإسرائيلي
.
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار
20/09/2025 03:35:40
20/09/2025 03:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أميركية
Lebanon 24
كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أميركية
20/09/2025 03:35:40
20/09/2025 03:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 8.5 مليار دولار.. واشنطن تبيع منظومات باتريوت للدنمارك وأوكرانيا
Lebanon 24
بقيمة 8.5 مليار دولار.. واشنطن تبيع منظومات باتريوت للدنمارك وأوكرانيا
20/09/2025 03:35:40
20/09/2025 03:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة التعاون الدفاعي في البنتاغون: الخارجية وافقت على صفقتين لبيع معدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 203 ملايين دولار
Lebanon 24
وكالة التعاون الدفاعي في البنتاغون: الخارجية وافقت على صفقتين لبيع معدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 203 ملايين دولار
20/09/2025 03:35:40
20/09/2025 03:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الرئيس الأميركي
وول ستريت جورنال
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
دارة الرئيس
الإسرائيلي
وول ستريت
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الشرع: "قسد" ترفض الاندماج وتمثل تهديدًا للأمن القومي الإقليمي
Lebanon 24
الشرع: "قسد" ترفض الاندماج وتمثل تهديدًا للأمن القومي الإقليمي
16:42 | 2025-09-19
19/09/2025 04:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"الصهيونية الدينية تتمركز قرب حدود لبنان".. إقرأوا آخر تقرير!
Lebanon 24
"الصهيونية الدينية تتمركز قرب حدود لبنان".. إقرأوا آخر تقرير!
16:00 | 2025-09-19
19/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تحذّر: ضمّ الضفة الغربية "خط أحمر واضح"
Lebanon 24
فرنسا تحذّر: ضمّ الضفة الغربية "خط أحمر واضح"
15:32 | 2025-09-19
19/09/2025 03:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن استهدافاته في الجنوب... هذا ما نشره الجيش الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
عن استهدافاته في الجنوب... هذا ما نشره الجيش الإسرائيلي (فيديو)
15:18 | 2025-09-19
19/09/2025 03:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس تلوّح بردّ دبلوماسي على تهديدات إسرائيل بضم الضفة
Lebanon 24
باريس تلوّح بردّ دبلوماسي على تهديدات إسرائيل بضم الضفة
14:28 | 2025-09-19
19/09/2025 02:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:42 | 2025-09-19
الشرع: "قسد" ترفض الاندماج وتمثل تهديدًا للأمن القومي الإقليمي
16:00 | 2025-09-19
"الصهيونية الدينية تتمركز قرب حدود لبنان".. إقرأوا آخر تقرير!
15:32 | 2025-09-19
فرنسا تحذّر: ضمّ الضفة الغربية "خط أحمر واضح"
15:18 | 2025-09-19
عن استهدافاته في الجنوب... هذا ما نشره الجيش الإسرائيلي (فيديو)
14:28 | 2025-09-19
باريس تلوّح بردّ دبلوماسي على تهديدات إسرائيل بضم الضفة
14:00 | 2025-09-19
تفاصيل مثيرة.. هكذا شارك الذكاء الإصطناعي في "حرب لبنان"!
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 03:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 03:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
20/09/2025 03:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24