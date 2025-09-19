واشنطن تسعى لبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار

Advertisement

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز إيه.إتش-64.وأضافت أن الصفقة تشمل أيضا قيمة 1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة خاصة بالجيش .