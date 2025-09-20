صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي أمس الجمعة انه تمت الموافقة على صفقة "تيك توك" وذلك بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.ونقلت صحيفة " " عن مصادر مطلعة قولها أمس الجمعة إنه من المتوقع حصول الحكومة الأميركية على رسوم بمليارات الدولارات في إطار صفقة "تيك توك".وأضافت الصحيفة أن المستثمرين في صفقة "تيك توك" سيدفعون هذه الرسوم للحكومة الأميركية مقابل تسهيل التفاوض مع .وكان الكونغرس أمر بإغلاق التطبيق أمام المستخدمين بحلول يناير 2025 ما لم تقرر شركة "بايت دانس" المالكة له بيع أصوله في .وامتنع عن تطبيق القانون بينما سعت إدارته لمالك جديد، كما خشي الرئيس أن يؤدي حظر التطبيق إلى إغضاب قاعدة مستخدمي "تيك توك" الضخمة.وقال ترامب خلال يوم الخميس الماضي "أنا أحب تطبيق تيك توك، فقد ساعد في انتخابي... تيك توك له قيمة هائلة. الولايات المتحدة لديها هذه القيمة في يدها لأننا نحن من يجب أن نوافق عليها".ولا تزال الأسئلة الرئيسية حول الصفقة قائمة، ومن غير الواضح هيكل الملكية الدقيق للشركة، أو مقدار السيطرة التي ستحتفظ بها الصين أو ما إذا كان الكونغرس سيوافق عليها.وأفادت " " بأن من شأن الصفقة نقل أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة من "بايت دانس" إلى مالكيها الأميركيين.(سكاي نيوز)