عربي-دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يُحذر: علينا ألا يخشى ردود فعل إسرائيل "الانتقامية"

Lebanon 24
19-09-2025 | 23:14
نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن العالم لا يجب أن "يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية، في ظل مواصلة إسرائيل حربها في قطاع غزة وسعيها لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي.
وقال غوتيريس في حديث لوكالة "فرانس برس" أمس الجمعة : "لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا، هذه الاجراءات ستستمر، وعلى الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك".

وأضاف: "لا أعتقد أننا نتحدث عن رد انتقامي في ما يتعلق بهذا الأمر أو ذاك. لقد كان هناك تقدم مستمر في إجراءات الحكومة الإسرائيلية بهدف تدمير غزة بالكامل الآن، وضم الضفة الغربية بشكل تدريجي".

وقاد غوتيريس دعوات من أجل أن توقف إسرائيل حربها في القطاع وتتراجع عن الهجوم "غير المسبوق" الذي تهدد بشنه على مدينة غزة.

وتابع المسؤول الأممي قائلا: "إنه أسوأ مستوى من الموت والدمار رأيته منذ أن توليت منصب الأمين العام، وربما في حياتي، ومعاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها، مجاعة وافتقار تام للرعاية الصحية الفعالة، والناس يعيشون دون مأوى مناسب في مناطق ذات اكتظاظ هائل".

ومع ذلك، أحجم الأمين العام للأمم المتحدة عن وصف سلوك إسرائيل في غزة بأنه "إبادة"، رغم استخدام وكالات أممية لهذا التوصيف الذي ترفضه الدولة العبرية بشدة.

وأوضح غوتيريس أن "المشكلة هي أنه ليس من ضمن مهامي التحديد القانوني في ما إذا كان هناك إبادة"، مضيفا: "هذا ليس من صلاحياتي. لكن لنكن واضحين، المشكلة ليست في الكلمة، المشكلة هي في الواقع على الأرض".

وبدأ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء هجومه على مدينة غزة، وهو منذ أيام يطلب من السكان التوجه جنوبا.(سكاي نيوز)

الأمين العام للأمم المتحدة

المجتمع الدولي

الضفة الغربية

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

قطاع غزة

تابع
