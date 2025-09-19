ترامب يوقع مرسوما جديدا لطلبات الحصول على تأشيرة "إتش- 1 بي".. فما هي؟

Advertisement

ضمن تغييرات أخرى على برنامج العمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذي خضع للتدقيق من جانب الإدارة، قام الرئيس الأميركي بتوقيع إعلان يتطلب رسوما سنوية جديدة قدرها 100 ألف دولار لطلبات الحصول على تأشيرة "إتش- 1 بي".وتستهدف تأشيرات "إتش- 1 بي" جلب أفضل وألمع الأجانب للوظائف التي تتطلب مهارات عالية تجد شركات التكنولوجيا صعوبة في ملئها بالمواطنين المؤهلين والمقيمين الدائمين.وبدلا من ذلك، تحوّل البرنامج إلى وسيلة لقدوم عمال أجانب غالبا ما يكونون على استعداد للعمل مقابل أقل من 60 ألف دولار سنويا.وهذا أقل كثيرا من مبلغ الـ100 ألف دولار أو أكثر من الرواتب التي تدفع عادة للعاملين في مجال التكنولوجيا في .وأكد أمس الجمعة أن صناعة التكنولوجيا لن تعارض هذه الخطوة قائلا: "أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية".جدير بالذكر أن ، واسمها الأصلي كناوس، قد حصلت على تأشيرة عمل "إتش-1 بي" في تشرين الأول 1996 للعمل كعارضة أزياء، علما أنها كانت قد ولدت في سلوفينيا.(سكاي نيوز)