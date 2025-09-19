Advertisement

عربي-دولي

ترامب يوقع مرسوما جديدا لطلبات الحصول على تأشيرة "إتش- 1 بي".. فما هي؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 23:26
ضمن تغييرات أخرى على برنامج العمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذي خضع للتدقيق من جانب الإدارة، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع إعلان يتطلب رسوما سنوية جديدة قدرها 100 ألف دولار لطلبات الحصول على تأشيرة "إتش- 1 بي". 
وتستهدف تأشيرات "إتش- 1 بي" جلب أفضل وألمع الأجانب للوظائف التي تتطلب مهارات عالية تجد شركات التكنولوجيا صعوبة في ملئها بالمواطنين الأميركيين المؤهلين والمقيمين الدائمين.

وبدلا من ذلك، تحوّل البرنامج إلى وسيلة لقدوم عمال أجانب غالبا ما يكونون على استعداد للعمل مقابل أقل من 60 ألف دولار سنويا.

وهذا أقل كثيرا من مبلغ الـ100 ألف دولار أو أكثر من الرواتب التي تدفع عادة للعاملين في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وأكد ترامب أمس الجمعة أن صناعة التكنولوجيا لن تعارض هذه الخطوة قائلا: "أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية".

جدير بالذكر أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، واسمها الأصلي ميلانيا كناوس، قد حصلت على تأشيرة عمل "إتش-1 بي" في تشرين الأول 1996 للعمل كعارضة أزياء، علما أنها كانت قد ولدت في سلوفينيا.(سكاي نيوز)
الولايات المتحدة

ميلانيا ترامب

السيدة الأولى

دونالد ترامب

الأميركيين

سكاي نيوز

ميلانيا

دونالد

