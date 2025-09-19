زيلينسكي يؤكد: القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة

29
تستمر القوات
الأوكرانية
بهجومها المضاد على خط المواجهة حول مدينتين في شرق البلاد.
وأكد الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
ان القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة.
وأعلنت
روسيا
أن قواتها استولت على قريتين جديدتين في تقدمها بشرق وجنوب
أوكرانيا
، لكن
وزارة الدفاع الروسية
لم تُشر إلى الهجوم الأوكراني قرب مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا.
وقال
زيلينسكي
في خطابه المسائي المصور إن الهجوم المضاد عرقل خطط روسيا لتحقيق هدف تسعى إليه
منذ فترة
طويلة وهو الاستيلاء على مركز الإمدادات في بوكروفسك.
وأضاف زيلينسكي "كان هناك أحد أهم محاور الهجوم الروسي، ولم يتمكنوا من شن هجوم شامل. جيشنا يُدمر قواتهم".
وتابع "يتكبد
الروس
خسائر فادحة كما أن (صندوق التبادل) لبلدنا قد تعزز بشكل كبير. كل يوم يتم أسر المزيد من الجنود الروس".
وكتب
قائد الجيش
الأوكراني أولكسندر سيرسكي على تيليغرام أن قواته تقدمت من ثلاثة إلى سبعة كيلومترات عبر الدفاعات الروسية.
وأكد زيلينسكي في خطابه المصور أيضا أن القوات الأوكرانية لا تزال تتمسك بمواقعها حول كوبينسك، وهي منطقة في إقليم خاركيف
شمال شرق
أوكرانيا تتعرض لهجمات روسية منذ أشهر.(سكاي نيوز)
