زيلينسكي يؤكد: القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة

تستمر القوات بهجومها المضاد على خط المواجهة حول مدينتين في شرق البلاد.وأكد الرئيس الأوكراني ان القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة.وأعلنت أن قواتها استولت على قريتين جديدتين في تقدمها بشرق وجنوب ، لكن لم تُشر إلى الهجوم الأوكراني قرب مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا.وقال في خطابه المسائي المصور إن الهجوم المضاد عرقل خطط روسيا لتحقيق هدف تسعى إليه طويلة وهو الاستيلاء على مركز الإمدادات في بوكروفسك.وأضاف زيلينسكي "كان هناك أحد أهم محاور الهجوم الروسي، ولم يتمكنوا من شن هجوم شامل. جيشنا يُدمر قواتهم".وتابع "يتكبد خسائر فادحة كما أن (صندوق التبادل) لبلدنا قد تعزز بشكل كبير. كل يوم يتم أسر المزيد من الجنود الروس".وكتب الأوكراني أولكسندر سيرسكي على تيليغرام أن قواته تقدمت من ثلاثة إلى سبعة كيلومترات عبر الدفاعات الروسية.وأكد زيلينسكي في خطابه المصور أيضا أن القوات الأوكرانية لا تزال تتمسك بمواقعها حول كوبينسك، وهي منطقة في إقليم خاركيف أوكرانيا تتعرض لهجمات روسية منذ أشهر.(سكاي نيوز)