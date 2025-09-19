29
عربي-دولي
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في غزة
Lebanon 24
19-09-2025
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
سقط
شهداء
وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين
وسط مدينة غزة
، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت.
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة.
وكانت مصادر طبية في مستشفيات
قطاع غزة
، قد أكدت حسبما نقلت
وكالة الأنباء
الفلسطينية
، استشهاد 44 فلسطينيا منذ فجر أمس الجمعة، نتيجة استمرار قصف واستهداف الجيش
الإسرائيلي
لمناطق متفرقة من القطاع.
وفي سياق متصل، أفاد الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس أمس الجمعة بأن 450 الف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية آب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة أنه يستعد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، داعيا السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرّضت لقصف مكثّف منذ بدء هجومه البري فيها الثلاثاء.(سكاي نيوز)
