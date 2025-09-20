Advertisement

عربي-دولي

الغارات الاسرائيلية مستمرة وبوتيرة مرتفعة على قطاع غزة.. ونزوح الالاف

Lebanon 24
20-09-2025 | 00:27
A-
A+
Doc-P-1419272-638939501444618482.webp
Doc-P-1419272-638939501444618482.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
Advertisement

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة بالاستعداد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، داعياً السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرضت لقصف مكثف منذ بدء هجومه البري فيها يوم الثلاثاء.

أفاد الدفاع المدني في غزة يوم الجمعة بنزوح 450 ألف فلسطيني من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية شهر آب.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة الصحافة الفرنسية إن "عدد المواطنين الذين نزحوا من غزة إلى الجنوب بلغ 450 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية على مدينة غزة في أغسطس الفائت".
مواضيع ذات صلة
الطقس الصيفي مستمر.. حرارة مرتفعة وضباب على المرتفعات
lebanon 24
20/09/2025 10:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: احتلال مناطق ودفع مئات الآلاف للنزوح سيزيد من الضغط السياسي والقانوني
lebanon 24
20/09/2025 10:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: 45 شهيدا من جرّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
lebanon 24
20/09/2025 10:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة من مصر ومن دول أخرى
lebanon 24
20/09/2025 10:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الصحافة الفرنسية

الصحافة الفرنسية

محمد المغير

الإسرائيلي

وقال مدير

حي الصبرة

الفرنسية

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-20
03:15 | 2025-09-20
02:42 | 2025-09-20
02:40 | 2025-09-20
02:24 | 2025-09-20
02:16 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24