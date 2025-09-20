الغارات الاسرائيلية مستمرة وبوتيرة مرتفعة على قطاع غزة.. ونزوح الالاف

Advertisement

نفذ الجيش غارة جوية على مدرسة تؤوي نازحين في جنوبي مدينة غزة.كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة بالاستعداد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، داعياً السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرضت لقصف مكثف منذ بدء هجومه البري فيها يوم الثلاثاء.أفاد الدفاع المدني في غزة يوم الجمعة بنزوح 450 ألف فلسطيني من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية شهر آب.الإمداد الطبي في الدفاع المدني لوكالة إن "عدد المواطنين الذين نزحوا من غزة إلى الجنوب بلغ 450 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية على مدينة غزة في الفائت".