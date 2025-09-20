Advertisement

عربي-دولي

لتجنيد جواسيس.. بريطانيا تطلق موقعا الكترونيا على الانترنت المظلم

Lebanon 24
20-09-2025 | 01:02
أطلق جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "أم آي 6" MI6، أمس الجمعة موقعا إلكترونياً على شبكة "الإنترنت المظلم" في محاولة لتجنيد جواسيس في روسيا وحول العالم من خلال توفير قناة اتصال آمنة لهم.
وأعلن الجهاز أن موقع "البريد الصامت" يتيح لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، التواصل بشكل آمن مع بريطانيا.

وتتوفر تعليمات حول كيفية الوصول إلى البوابة الإلكترونية الجديدة على قناة جهاز "أم آي 6" MI6 على "يوتيوب".
