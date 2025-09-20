لتجنيد جواسيس.. بريطانيا تطلق موقعا الكترونيا على الانترنت المظلم

Advertisement

أطلق "أم آي 6" MI6، أمس الجمعة موقعا إلكترونياً على شبكة "الإنترنت المظلم" في محاولة لتجنيد جواسيس في وحول العالم من خلال توفير قناة اتصال آمنة لهم.وأعلن الجهاز أن موقع "البريد الصامت" يتيح لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، التواصل بشكل آمن مع .وتتوفر تعليمات حول كيفية الوصول إلى البوابة الإلكترونية الجديدة على قناة جهاز "أم آي 6" MI6 على " ".