ما هي المادة 4 من معاهدة الناتو؟

اعتبر رئيس وزراء إستونيا، كريستين ميشال، أن اختراق 3 مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" المجال الجوي الإستوني "انتهاك غير مقبول على الإطلاق".وأوضح ميشال أن مقاتلات تابعة لحلف (الناتو) سارعت إلى الرد، مما أجبر الطائرات الروسية على التراجع ومغادرة الأجواء الإستونية.وأشار إلى أن الحكومة الإستونية قررت تفعيل المادة الرابعة من ميثاق ، والدعوة إلى مشاورات طارئة بين .

ما هي المادة الرابعة في ميثاق الناتو؟

تتيح المادة الرابعة لأية دولة عضو في الناتو تستشعر أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها معرض لتهديد، أن تطلب التشاور مع الحلفاء من أجل اتخاذ قرار بشأن سبل مواجهة التهديد.

وتنص المادة على أنه "تتشاور الأطراف معا عندما تتعرض السلامة الإقليمية أو السياسي أو أمن أي من الأطراف للتهديد، في رأي أي منهم".



وتُعد عملية التشاور أمراً أساسياً، لأن جميع قرارات الحلف تُتخذ بالإجماع.