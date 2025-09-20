مع زيادة الإمدادات رغم خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في اسعار النفط

Advertisement

انخفضت أسعار اليوم الجمعة إذ طغى تأثير المخاوف بشأن زيادة الإمدادات وتراجع الطلب على أثر التوقعات بزيادة الاستهلاك مع أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 66.68 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 89 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 62.68 دولار.وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.وقال رئيس شركة “لا تزال إمدادات النفط قوية.. وأوبك تُقلّص تخفيضات إنتاجها. لم نلحظ أي تأثير على صادرات النفط الخام الروسية” نتيجة .وخفض (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات ضعف في سوق العمل.وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على الخام ودفع أسعاره للارتفاع.