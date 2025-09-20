Advertisement

عربي-دولي

مع زيادة الإمدادات رغم خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في اسعار النفط

Lebanon 24
20-09-2025 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1419287-638939545560599567.jpg
Doc-P-1419287-638939545560599567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ طغى تأثير المخاوف بشأن زيادة الإمدادات وتراجع الطلب على أثر التوقعات بزيادة الاستهلاك مع أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
Advertisement

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 66.68 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 62.68 دولار.

وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس “لا تزال إمدادات النفط قوية.. وأوبك تُقلّص تخفيضات إنتاجها. لم نلحظ أي تأثير على صادرات النفط الخام الروسية” نتيجة العقوبات.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات ضعف في سوق العمل.

وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على الخام ودفع أسعاره للارتفاع.
مواضيع ذات صلة
رغم خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
20/09/2025 10:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
20/09/2025 10:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسواق الآسيوية تتراجع مع تزايد الحذر بشأن أسعار الفائدة الأميركية
lebanon 24
20/09/2025 10:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أسواق الخليج تتأثر بتقلبات الفائدة الأميركية وأسعار النفط
lebanon 24
20/09/2025 10:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي الأمريكي

ليبو أويل أسوشيتس

البنك المركزي

أندرو ليبو

الأمريكية

العقوبات

خام برنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-20
03:15 | 2025-09-20
02:42 | 2025-09-20
02:40 | 2025-09-20
02:24 | 2025-09-20
02:16 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24