عربي-دولي

بعد ضربات روسية على أوكرانيا.. بولندا تدفع بطائرات لحماية مجالها الجوي

Lebanon 24
20-09-2025 | 02:42
قالت القوات المسلحة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إن أوامر صدرت لطائرات بولندية وأخرى حليفة بالإقلاع على وجه السرعة لحماية المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.
وأضافت القيادة العملياتية في منشور على "إكس": "الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب".
 
