يُعتبر شبكة أمان وطنية، واحتياطي تعتمد عليه الدول في تحقيق الأمان المالي، فخلال العام 2024 أضافت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب.

وتحتفظ بأكبر احتياطي ذهب في العالم، بلغ 8.133.5 طن، تليها باحتياطي بلغ 3,351.2 طن، بينما تتصدر بامتلاكها أكبر احتياطي ذهب بـ323.1 طن، تليها باحتياطي بلغ 286 طن.



وفي ما يلي قائمة بتصنيف الدول العربية حسب حجم احتياطي الذهب لديها:



1- السعودية:



حجم الاحتياطات بالطن: 323.07



2- لبنان:



حجم الاحتياطات بالطن: 286.83



3- الجزائر:



حجم الاحتياطات بالطن: 173.56



4- :



حجم الاحتياطات بالطن: 162.64



5- :



حجم الاحتياطات بالطن: 146.65



6- مصر:



حجم الاحتياطات بالطن: 126.88



7- قطر:



حجم الاحتياطات بالطن: 110.81



8- :



حجم الاحتياطات بالطن: 78.97



9- :



حجم الاحتياطات بالطن: 71.65



10- :



حجم الاحتياطات بالطن: 71.65



11- :



حجم الاحتياطات بالطن: 22.12



12- تونس:



حجم الاحتياطات بالطن: 6.84



13- عمان:



حجم الاحتياطات بالطن: 6.73



14- البحرين: