عربي-دولي

إبان بدء العملية في غزة.. القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين

Lebanon 24
20-09-2025 | 05:57
نشرت كتائب القسام اليوم السبت، "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين لديها، إبان بدء الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية الجديدة في غزة.
وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت كتائب القسام إنه "بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس الأركان إيرال زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".
 
