إبان بدء العملية في غزة.. القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين

نشرت اليوم السبت، "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين لديها، إبان بدء الجيش عملياته العسكرية الجديدة في غزة.

Advertisement

وفي منشور عبر ، قالت القسام إنه "بسبب تعنت وخضوع إيرال ، صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".