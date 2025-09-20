Advertisement

عربي-دولي

في حادثة مروعة.. 3 أشقاء أقدموا على قتل ابن عمهم

Lebanon 24
20-09-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1419364-638939725329822244.jpg
Doc-P-1419364-638939725329822244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر أمني في العاصمة العراقية بأن 3 أشقاء أقدموا على قتل ابن عمهم، في حادثة مروعة وقعت جنوبي بغداد، نتيجة خلافات عائلية لم تُعرف أسبابها بعد.
Advertisement

وذكر المصدر الأمني أن "المتهمين حاصروا ابن عمهم داخل أحد الأحياء في ناحية الرشيد، وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجهه قبل أن ينهالوا عليه بالطعنات".

وأضاف أن "الضحية تلقى عددا من الطعنات في مناطق متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته في موقع الحادث"، مشيرا إلى أن "الجناة فرّوا إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة وتعقب الجناة".

ولم تكشف المصادر العراقية عن الأسباب التي أدت للخلاف الكبير بين الأقرباء. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
lebanon 24
20/09/2025 16:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مروّعة كادت أن تحدث في جامع "آيا صوفيا" الكبير في إسطنبول (فيديو)
lebanon 24
20/09/2025 16:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أكبرها أسفر عن 15 مصابًا... حوادث سير مروعة في 3 محافظات عربية
lebanon 24
20/09/2025 16:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب المصعد.. حسن ابن الـ 45 عاما خسر حياته بطريقة مروعة في طرابلس
lebanon 24
20/09/2025 16:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

قوات الأمن

سكاي نيوز

سكاي نيو

العراقية

العراقي

مين حا

عراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:21 | 2025-09-20
09:16 | 2025-09-20
09:14 | 2025-09-20
09:09 | 2025-09-20
09:07 | 2025-09-20
08:53 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24