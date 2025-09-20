قبل يوم من مقتله.. تشارلي كيرك إلى وجّه رسالة إلى خصمه وهذا مضمونها



رسالة غير متوقعة في تطور صادم، كُشف عن أن السياسي والإعلامي الأميركي الراحل تشارلي كيرك، كان قد وجّه دعوة إلى خصمه السياسي ، لإجراء حوار علني، قبل فقط من مقتله في هجوم أثار جدلاً واسعاً في .



وسط تصاعد التوترات بين الطرفين على خلفية قضية قتل أثارت حساسيات عرقية، أرسل كيرك رسالة مباشرة لجونز عبر منصة "إكس"، كتب فيها: "أرغب حقا في إجراء حوار محترم معك حول الجريمة والعرق. سأكون مهذبا كما أتوقع منك، يمكننا أن نختلف ونتحاور دون عداوة".



ولكن قبل أن يتمكن من الرد على الدعوة، قُتل كيرك في هجوم يُشتبه بأنه بدافع سياسي، رغم أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الدوافع الكاملة.



رد فان جونز

وفي أول تعليق له، أعرب فان جونز عن صدمته وحزنه العميق، قائلا: "كنت أختلف بشدة مع الكثير من آرائه، لكنني لم أشكك يوما في حقه في التعبير عنها. إدانتي لاغتياله كانت فورية وبلا أي تردد".



وأضاف في منشور له: "كيرك لم يرد على الانتقادات بالعنف أو التحريض.. بل بالدعوة إلى حوار حضاري. وهذا ما يجب أن نحافظ عليه جميعا".

وحذر من أن موجة العنف السياسي المتصاعدة تهدد الأميركية من الداخل، مطالبا الجميع، يمينا ويسارا، بعدم الانجرار وراء "التحريض والدم".



وختم: "الرد على جريمة سياسية بجريمة أخرى، أو بالتحريض، لن يقود إلا إلى دوامة خطيرة.. لقد عشنا ذلك في الماضي، ونعرف عواقبه". (سكاي نيوز عربية)