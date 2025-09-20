بيربوك: الاعتراف بدولة فلسطينية وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة

أكدت رئيسة للأمم المتحدة، ، أن مؤتمر حل الدولتين في قد يسهم في زيادة الضغط على الحكومة بشأن حرب غزة.

Advertisement

وقالت في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" ، اليوم السبت، إن العديد من الدول ستعبر خلال المؤتمر عن رفضها "للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، مثل منع الحكومة الإسرائيلية دخول بضائع إغاثة أو مساعدات إنسانية إلى غزة، أو الهجمات المستمرة على مناطق مدنية".



وأكدت بيربوك أنه حال واصل جهوده بشكل منسق ومارس المزيد من الضغط، فمن الممكن تحقيق تقدم ملموس. (روسيا اليوم)