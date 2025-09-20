30
عربي-دولي
بيربوك: الاعتراف بدولة فلسطينية وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة
Lebanon 24
20-09-2025
|
07:17
photos
أكدت رئيسة
الجمعية العامة
للأمم المتحدة،
أنالينا بيربوك
، أن مؤتمر حل الدولتين في
نيويورك
قد يسهم في زيادة الضغط على الحكومة
الإسرائيلية
بشأن حرب غزة.
وقالت في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"
الألمانية
، اليوم السبت، إن العديد من الدول ستعبر خلال المؤتمر عن رفضها "للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، مثل منع الحكومة الإسرائيلية دخول بضائع إغاثة أو مساعدات إنسانية إلى غزة، أو الهجمات المستمرة على مناطق مدنية".
وأكدت بيربوك أنه حال واصل
المجتمع الدولي
جهوده بشكل منسق ومارس المزيد من الضغط، فمن الممكن تحقيق تقدم ملموس. (روسيا اليوم)
أنالينا بيربوك
الجمعية العامة
المجتمع الدولي
روسيا اليوم
دولة فلسطين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الألمانية
