ملامح عن "خرق استخباراتي".. هل حدّدت إسرائيل موقع "زعيم الحوثيين"؟

كان لافتاً مؤخراً تصعيد لتهديداتها باغتيال زعيم الحوثيين في اليمن ، إلى جانب استهداف قيادات حوثية من الصف الأول.

ويوحي هذا التهديد بنجاح تلّ أبيب في إحداث خرق استخباراتي قادها نحو معلومات تجعل من هذه القيادات أهدافاً واضحة لعملياتها العسكرية، وفق ما ذكر تقرير جديد نشره موقع "إرم نيوز" .





ارتفاع حدة التهديدات، لا سيما المرتبطة بالقائد الأول لميليشيا ، يطرح تساؤلًا يتمحور في دلالاته حول معرفة إسرائيل مكان وجود الحوثي، أو تحركاته، ومدى جدّية هذه التحذيرات وحقيقتها، كون الاستهداف المباشر يتطلّب إحداثيات عسكرية دقيقة.





في هذا الإطار، قال الباحث المصري المتخصص في الشأن أحمد الديب: "من ناحية قدرة إسرائيل على الوصول إلى زعيم الحوثيين، تجدر الإشارة هنا إلى أن إسرائيل لم تعطِ جماعة الحوثيين أولوية كبيرة، إلا بعد 7 تشرين الأول واستهدافها".





وأضاف: "بداية أعلنت إسرائيل أنها تفتقر إلى معلومات استخباراتية عنهم، ولكن على التوازي أنشأ جيشها وحدة خاصة لرصد مجريات الأحداث في اليمن، وتعلم اللهجة ، وأعدّ قاموساً خاصاً لمفرداتها".





ويعتقد الديب أن "إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية مهمة خلال الفترة الماضية، واخترقت بعض القيادات بالفعل، ولكنها تؤجل استهدافهم لرصد تحركاتهم والحصول على مزيد من المعلومات".



كذلك، قال إن "عملية استهداف وزراء حكومة الحوثيين -التي يصفونها بأنها تفوق عملية البيجر في لبنان- دليل عملي على اختراق جماعة الحوثي".



ويرى الديب أن دور استهداف عبد الملك الحوثي قد حان، وأن التهديدات "تؤخذ على محمل الجدّ"، خصوصاً أنها انطلقت من وزير دفاعها.