29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب قميصها.. إجبار نائبة على مغادرة البرلمان
Lebanon 24
20-09-2025
|
08:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
طُلب من النائبة
الهولندية
إيستير أوويهانت، مغادرة
قاعة مجلس النواب
، بعد ظهورها خلال مناقشة الميزانية مرتدية قميصا بألوان
العلم
الفلسطيني.
Advertisement
واعتبر
رئيس البرلمان
مارتن بوسما، المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف أن ملابس النائبة لا تتماشى مع مبدأ الحياد السياسي في المظهر داخل
البرلمان
.
ورغم أنه في البداية ألمح إلى إمكانية السماح لها بالاستمرار، إلا أن اعتراضات قادة أحزاب آخرين دفعته إلى تفعيل القواعد ومطالبتها بالمغادرة.
ورفضت أوويهانت الامتثال، متحدّية بوسما بالقول إنه إن كانت قد خالفت اللوائح فعليه إخراجها بنفسه، قبل أن تغادر القاعة احتجاجا.
وبعد وقت قصير، عادت مرتدية بلوزة بنقشة البطيخ، وهو رمز آخر يستخدمه نشطاء للتعبير عن التضامن مع
فلسطين
، وقد سُمِح لها هذه المرة بتقديم مقترحاتها دون اعتراض. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
مواجهة داخل الكنيست الإسرائيلي: نائبة ترتدي قميصًا ضد رئيس لجنة المالية
Lebanon 24
مواجهة داخل الكنيست الإسرائيلي: نائبة ترتدي قميصًا ضد رئيس لجنة المالية
20/09/2025 18:58:24
20/09/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: الجميع يعرف أداء نوابنا تحت قبة البرلمان ووزرائنا في الحكومات المتعاقبة
Lebanon 24
جعجع: الجميع يعرف أداء نوابنا تحت قبة البرلمان ووزرائنا في الحكومات المتعاقبة
20/09/2025 18:58:24
20/09/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"ساندويشات للنواب".. ماذا يحصل في البرلمان؟
Lebanon 24
"ساندويشات للنواب".. ماذا يحصل في البرلمان؟
20/09/2025 18:58:24
20/09/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: أميركا قادرة على إجبار روسيا للتفاوض بجدية (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: أميركا قادرة على إجبار روسيا للتفاوض بجدية (العربية)
20/09/2025 18:58:24
20/09/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعة مجلس النواب
رئيس البرلمان
حزب الحرية
الهولندية
سكاي نيوز
البرلمان
سكاي نيو
الهولندي
تابع
قد يعجبك أيضاً
اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟
11:32 | 2025-09-20
20/09/2025 11:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة في عامها الـ80: قضايا ملتهبة على الطاولة العالمية
Lebanon 24
الأمم المتحدة في عامها الـ80: قضايا ملتهبة على الطاولة العالمية
11:23 | 2025-09-20
20/09/2025 11:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة الخصوم الكبار.. هذا ما تحضّر له أميركا
Lebanon 24
لمواجهة الخصوم الكبار.. هذا ما تحضّر له أميركا
11:09 | 2025-09-20
20/09/2025 11:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
Lebanon 24
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
11:00 | 2025-09-20
20/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الإمارات.. 128 شاحنة مساعدات لغزة خلال أسبوعين
Lebanon 24
من الإمارات.. 128 شاحنة مساعدات لغزة خلال أسبوعين
10:53 | 2025-09-20
20/09/2025 10:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:32 | 2025-09-20
اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟
11:23 | 2025-09-20
الأمم المتحدة في عامها الـ80: قضايا ملتهبة على الطاولة العالمية
11:09 | 2025-09-20
لمواجهة الخصوم الكبار.. هذا ما تحضّر له أميركا
11:00 | 2025-09-20
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
10:53 | 2025-09-20
من الإمارات.. 128 شاحنة مساعدات لغزة خلال أسبوعين
10:43 | 2025-09-20
طيار فُقد في لبنان.. "حماس" نشرت صورته مع الرهائن فمن هو؟
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24