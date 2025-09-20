Advertisement

عربي-دولي

بسبب قميصها.. إجبار نائبة على مغادرة البرلمان

Lebanon 24
20-09-2025 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1419399-638939787757388568.jpg
Doc-P-1419399-638939787757388568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طُلب من النائبة الهولندية إيستير أوويهانت، مغادرة قاعة مجلس النواب، بعد ظهورها خلال مناقشة الميزانية مرتدية قميصا بألوان العلم الفلسطيني.
Advertisement

واعتبر رئيس البرلمان مارتن بوسما، المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف أن ملابس النائبة لا تتماشى مع مبدأ الحياد السياسي في المظهر داخل البرلمان.

ورغم أنه في البداية ألمح إلى إمكانية السماح لها بالاستمرار، إلا أن اعتراضات قادة أحزاب آخرين دفعته إلى تفعيل القواعد ومطالبتها بالمغادرة.

ورفضت أوويهانت الامتثال، متحدّية بوسما بالقول إنه إن كانت قد خالفت اللوائح فعليه إخراجها بنفسه، قبل أن تغادر القاعة احتجاجا.
 
وبعد وقت قصير، عادت مرتدية بلوزة بنقشة البطيخ، وهو رمز آخر يستخدمه نشطاء للتعبير عن التضامن مع فلسطين، وقد سُمِح لها هذه المرة بتقديم مقترحاتها دون اعتراض. (سكاي نيوز عربية)
 
لبست النائبة قميصا من ألوان علم فلسطين
مواضيع ذات صلة
مواجهة داخل الكنيست الإسرائيلي: نائبة ترتدي قميصًا ضد رئيس لجنة المالية
lebanon 24
20/09/2025 18:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الجميع يعرف أداء نوابنا تحت قبة البرلمان ووزرائنا في الحكومات المتعاقبة
lebanon 24
20/09/2025 18:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"ساندويشات للنواب".. ماذا يحصل في البرلمان؟
lebanon 24
20/09/2025 18:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: أميركا قادرة على إجبار روسيا للتفاوض بجدية  (العربية)
lebanon 24
20/09/2025 18:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قاعة مجلس النواب

رئيس البرلمان

حزب الحرية

الهولندية

سكاي نيوز

البرلمان

سكاي نيو

الهولندي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:32 | 2025-09-20
11:23 | 2025-09-20
11:09 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
10:53 | 2025-09-20
10:43 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24