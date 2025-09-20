بسبب قميصها.. إجبار نائبة على مغادرة البرلمان

Advertisement

طُلب من النائبة إيستير أوويهانت، مغادرة ، بعد ظهورها خلال مناقشة الميزانية مرتدية قميصا بألوان الفلسطيني.واعتبر مارتن بوسما، المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف أن ملابس النائبة لا تتماشى مع مبدأ الحياد السياسي في المظهر داخل .ورغم أنه في البداية ألمح إلى إمكانية السماح لها بالاستمرار، إلا أن اعتراضات قادة أحزاب آخرين دفعته إلى تفعيل القواعد ومطالبتها بالمغادرة.ورفضت أوويهانت الامتثال، متحدّية بوسما بالقول إنه إن كانت قد خالفت اللوائح فعليه إخراجها بنفسه، قبل أن تغادر القاعة احتجاجا.