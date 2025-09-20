29
ارتدى "ملابس نسائية" ونفذ تفجيراً في سوريا.. اعترافات مثيرة يعلنها "سجين"
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
إلقاء القبض على حسين جاسم حاج
مواس
، المتهم بتنفيذ جريمة تفجير سيارة مفخخة في بلدة "سجو" عام 2020، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات السوريين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن
قوات الأمن
الداخلي عثرت على مواس، لحظة القبض عليه، متنكراً بزي نسائي، وتم اقتياده لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ونشرت الداخلية السورية مقطع فيديو، على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "العدالة تتحقق" ظهر فيه مواس بعد القبض عليه وهو يدلي باعترافات حول الهجوم الذي تورط فيه.
وقال مواس: "كنت أعمل سائق شاحنة في عام 2019 وتعرفت على شخص طلب العمل على السيارة في تهريب السجائر والمازوت والسلاح، ثم أخبره أنه سيتم تلغيم السيارة وطلب منه إيصالها إلى أعزاز".
وأضاف: "عرض عليَّ مبلغ 8000 دولار ووافقت ثم نقلت السيارة إلى سجو وأوقفتها في منطقة مزدحمة بالسكان، ثم ذهبت إلى موتور على بعد 200 متر من السيارة، وقبل أن أصله انفجرت الشاحنة".
وتابع مواس سرد تفاصيل الجريمة قائلاً: "من خوفي ألقيت ردائي ونسيت بطاقة هويتي داخلها، ونظرت خلفي لمرة أخيرة ثم انطلقت بالموتور مبتعداً عن مكان الانفجار".
وعن تفاصيل القبض عليه، قال: "قبل بضعة أيام كنت بالحسكة ووصلني خبر وفاة والدي فجئت إلى الباب للمشاركة في عزائه، وحين كنت في منزل أهلي وصلت قوة الأمن الداخلي".
واستطرد مواس: "بمجرد وصول عناصر الأمن الداخلي اختبأت بين النساء
في المنزل
وارتديت ملابس نسائية، وبعد تفتيش المنزل اكتشفوا أمري وتم إلقاء القبض علي واقتيادي من البيت".
من جهته
، قال محمود عبدالرحمن خالد، مسؤول قسم "أعزاز"، في الفيديو، إنه "بعد دراسات موسعة وتبادل معلومات أمنية دقيقة بين الأمن الداخلي في منطقتي أعزاز والباب، تمكنا من تحديد منفذ التفجير الإرهابي في بلدة سجو الذي راح ضحيته العشرات".
وأضاف: "قام منفذ التفجير بإدخال سيارة مفخخة من نوع أنتا إلى المناطق المحررة، وفور اكتمال المعلومات قامت
قوى الأمن الداخلي
بإلقاء القبض على منفذ التفجير الإرهابي، وسيتم تحويله إلى
القضاء
المختص لينال نصيبه من العدالة"، على حد تعبيره.
(إرم نيوز)
