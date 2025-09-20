29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
Advertisement
ضحايا بالمئات خلال عام.. الرصاص الطائش يهدّد السوريين
Lebanon 24
20-09-2025
|
08:46
photos
0
كشف
المرصد السوري لحقوق الإنسان
عن حصيلة جديدة تتعلق بضحايا الرصاص الطائش في
سوريا
منذ بداية العام 2025.
وتحدث المرصد عن مقتل 200 شخص وإصابة 100 آخرين حتى 20 أيلول الجاري، نتيجة
إطلاق نار طائش وحوادث عبث بالسلاح.
ومن بين الضحايا 67 طفلًا و19 سيدة، إضافة إلى 47 طفلًا و24 سيدة من بين المصابين، وفق ما يقول المرصد.
إلى ذلك، تشهد البلاد فوضى استخدام السلاح في المناسبات المختلفة، من أفراح ونتائج الامتحانات، إلى تشييع الجنازات، حيث يتحول إطلاق النار في الهواء إلى طقس اعتيادي يخلّف ضحايا.
مع هذا، تزداد حالات العنف باستخدام السلاح في خلافات بسيطة بين المراهقين، ما يؤدي أحياناً إلى استخدام القنابل أو الرشاشات بشكل مفرط.
ويشكل السلاح العشوائي خطراً دائماً في ظل انتشاره بين المدنيين، خصوصاً في أيدي صغار السن، وسط مناشدات مستمرة من الأهالي وتحذيرات رسمية لم تنجح حتى الآن في وضع حد لهذه الظاهرة.
(إرم نيوز)
