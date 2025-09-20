Advertisement

عربي-دولي

ضحايا بالمئات خلال عام.. الرصاص الطائش يهدّد السوريين

Lebanon 24
20-09-2025 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1419408-638939802106099417.jpeg
Doc-P-1419408-638939802106099417.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصيلة جديدة تتعلق بضحايا الرصاص الطائش في سوريا منذ بداية العام 2025.
Advertisement
 
 
وتحدث المرصد عن مقتل 200 شخص وإصابة 100 آخرين حتى 20 أيلول الجاري، نتيجة إطلاق نار طائش وحوادث عبث بالسلاح.
 
 

ومن بين الضحايا 67 طفلًا و19 سيدة، إضافة إلى 47 طفلًا و24 سيدة من بين المصابين، وفق ما يقول المرصد.
 

 
إلى ذلك، تشهد البلاد فوضى استخدام السلاح في المناسبات المختلفة، من أفراح ونتائج الامتحانات، إلى تشييع الجنازات، حيث يتحول إطلاق النار في الهواء إلى طقس اعتيادي يخلّف ضحايا.



مع هذا، تزداد حالات العنف باستخدام السلاح في خلافات بسيطة بين المراهقين، ما يؤدي أحياناً إلى استخدام القنابل أو الرشاشات بشكل مفرط.


ويشكل السلاح العشوائي خطراً دائماً في ظل انتشاره بين المدنيين، خصوصاً في أيدي صغار السن، وسط مناشدات مستمرة من الأهالي وتحذيرات رسمية لم تنجح حتى الآن في وضع حد لهذه الظاهرة. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بسبب الرصاص الطائش.. اصابة سيدة في وادي خالد
lebanon 24
20/09/2025 18:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. نجاة سيدة من رصاصة طائشة
lebanon 24
20/09/2025 18:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في أبي سمراء.. رصاصة طائشة اخترقت منزلاً
lebanon 24
20/09/2025 18:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. رصاصة طائشة تُصيب سيدة
lebanon 24
20/09/2025 18:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المرصد السوري لحقوق الإنسان

كشف المرصد السوري

المرصد السوري

كشف المرصد

الظاهر

نازا

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:32 | 2025-09-20
11:23 | 2025-09-20
11:09 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
10:53 | 2025-09-20
10:43 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24