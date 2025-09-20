Advertisement

عربي-دولي

بعد حشدها العسكريّ... ماذا طلب نتنياهو من إدارة ترامب بشأن هذه الدولة العربيّة؟

Lebanon 24
20-09-2025 | 09:07
Doc-P-1419413-638939816878347376.jpg
Doc-P-1419413-638939816878347376.jpg photos 0
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري في سيناء".
وبحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثا لـ"أكسيوس"، فإنّ "الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر مهمّة أخرى بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة".
وأضاف أنّ "المصريين يُنشؤون بنية تحتية عسكرية، بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل".
ووفق "أكسيوس"، فإنّ "نتنياهو قدّم لوزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الإثنين، قائمة بأنشطة مصر في سيناء".


وزعم المسؤولان الإسرائيليان أن "مصر قامت بتوسيع مدارج القواعد الجوية في سيناء بحيث يمكن للطائرات المقاتلة استخدامها، وقاموا ببنا منشآت تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنها يمكن استخدامها لتخزين الصواريخ".
 
 
وأشار إلى أنه "لا يوجد دليل على أن المصريين يخزنون الصواريخ بالفعل في تلك المنشآت، لكنهما أوضحا أن السلطات المصرية لم تقدم تفسيرا معقولا عندما قدمت إسرائيل استفسارا عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية".
وأضافا: "إسرائيل قررت مطالبة إدارة ترامب بالتدخل بعد أن فشلت المحادثات المباشرة مع المصريين في إحراز أي تقدم".
وفي هذا السياق، نفى مسؤول مصري لـ"أكسيوس" المزاعم الإسرائيلية، وقال إن إدارة ترامب لم تثر هذه القضية مع القاهرة مؤخرا. (سكاي نيوز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

دبلوماسي

إسرائيل

