Advertisement

عربي-دولي

لتجنيد "الجواسيس" في روسيا.. هذا ما فعلته "استخبارات بريطانيا"

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1419430-638939854232742544.webp
Doc-P-1419430-638939854232742544.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق جهاز الاستخبارات السرية البريطانية MI6، الجمعة، بوابة Silent Courier، في "الإنترنت المظلم" Dark Web، لاستقطاب جواسيس جدد، لا سيما في روسيا.
Advertisement
 
 
وتحمل البوابة اسم "الساعي الصامت" Silent Courier، وستعتمد خاصية إخفاء الهوية التي يوفرها الإنترنت المظلم، إذ تُمكّن منصة المراسلة الجديدة التابعة لجهاز الاستخبارات البريطانية MI6، أي شخص، في أي مكان في العالم، لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، من التواصل بشكل آمن مع السلطات البريطانية وعرض خدماته.

وسيتيح جهاز الاستخبارات البريطانية، تعليمات الوصول إلى البوابة، على قناة الجهاز على "يوتيوب"، حسبما ورد في البيان.
 

وأعلن ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته لجهاز MI6، إطلاق البوابة، في فيديو مصور من مدينة إسطنبول التركية، إذ سيتنحى عن منصبه الذي استمر فيه لخمس سنوات في نهاية سبتمبر الجاري، ليحل محله بليز متريويلي، حسبما أوردت "بلومبرغ". (الشرق للأخبار)
مواضيع ذات صلة
"استعداد لضربة جديدة"؟ هذا ما فعلته أميركا فوق إيران!
lebanon 24
20/09/2025 19:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"ضربة" للاقتصاد الإسرائيليّ.. هذا ما فعلته "حرب إيران"
lebanon 24
20/09/2025 19:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قررت “تشيشمي" التركية فعله بسبب الجفاف الأسوأ في تاريخها!
lebanon 24
20/09/2025 19:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم ما فعله شاب اليوم بـ"طبيب الفقراء" وسكرتيرته
lebanon 24
20/09/2025 19:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

التركية

بلومبرغ

قناة ال

يوتيوب

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-09-20
11:32 | 2025-09-20
11:23 | 2025-09-20
11:09 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
10:53 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24