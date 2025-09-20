لتجنيد "الجواسيس" في روسيا.. هذا ما فعلته "استخبارات بريطانيا"

أطلق جهاز الاستخبارات السرية MI6، الجمعة، بوابة Silent Courier، في "الإنترنت المظلم" Dark Web، لاستقطاب جواسيس جدد، لا سيما في .

Advertisement



وتحمل البوابة اسم "الساعي الصامت" Silent Courier، وستعتمد خاصية إخفاء الهوية التي يوفرها الإنترنت المظلم، إذ تُمكّن منصة المراسلة الجديدة التابعة لجهاز الاستخبارات البريطانية MI6، أي شخص، في أي مكان في العالم، لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، من التواصل بشكل آمن مع السلطات البريطانية وعرض خدماته.



وسيتيح جهاز الاستخبارات البريطانية، تعليمات الوصول إلى البوابة، على قناة الجهاز على " "، حسبما ورد في البيان.



وأعلن ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته لجهاز MI6، إطلاق البوابة، في فيديو مصور من مدينة إسطنبول ، إذ سيتنحى عن منصبه الذي استمر فيه لخمس سنوات في نهاية سبتمبر الجاري، ليحل محله بليز متريويلي، حسبما أوردت " ". (الشرق للأخبار)