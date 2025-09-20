Advertisement

عربي-دولي

طيار فُقد في لبنان.. "حماس" نشرت صورته مع الرهائن فمن هو؟

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1419442-638939871628560446.png
Doc-P-1419442-638939871628560446.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
ًنشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، السبت، صورا "وداعية" لمعظم الرهائن المحتجزين في غزة، محذرة من أن هجوم إسرائيل على مدينة غزة قد يعرضهم للخطر.
Advertisement


وأعادت هذه الصور إلى الأذهان قضية الطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ العام 1986 بعد إسقاط طائرته فوق لبنان، وهذا يثير قلقاً وخوفاً حول مصير الرهائن الحاليين المجهول.


 ونشرت كتائب القسام 46 صورة لرهائن على قناتها على تطبيق تليغرام، حمل كل منها اسم أراد، الذي سقطت طائرته في جنوب لبنان عام 1986، وبقي مصيره مجهولاً على الرغم من وجود ترجيحات لرواية وفاته.



وقالت كتائب القسام في بيان أرفقته بالصور المذكورة: "بسبب تعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس إركان الجيش إيال زامير.. صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".

وبدأت إسرائيل هجوما واسع النطاق على مدينة غزة الثلاثاء، بعد أسابيع من الضربات الجوية الكثيفة.


وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّه يستعد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، بعد نزوح نحو نصف مليون شخص هربا من هجوم بري مكثّف يندّد به المجتمع الدولي.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلية: إذا قامت حركة حماس بإطلاق سراح الرهائن وألقت سلاحها فقد تنتهي الحرب
lebanon 24
20/09/2025 19:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يحذر حماس من "نقل الرهائن فوق الأرض": فظاعة بشرية
lebanon 24
20/09/2025 19:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"أطلقوا سراح الرهائن المحتجزين الآن".. ترامب يعلن إجراء "مفاوضات معمقة" مع حماس
lebanon 24
20/09/2025 19:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إسرائيلي لـ"تاس": أقل من 20 رهينة لا يزالون أحياء لدى حماس
lebanon 24
20/09/2025 19:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

المجتمع الدولي

كتائب القسام

جنوب لبنان

الإسرائيلي

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-09-20
11:32 | 2025-09-20
11:23 | 2025-09-20
11:09 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
10:53 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24