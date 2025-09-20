طيار فُقد في لبنان.. "حماس" نشرت صورته مع الرهائن فمن هو؟

Advertisement

ًنشرت الجناح العسكري لحماس، السبت، صورا "وداعية" لمعظم الرهائن المحتجزين في غزة، محذرة من أن هجوم على مدينة غزة قد يعرضهم للخطر.وأعادت هذه الصور إلى الأذهان قضية الطيار رون أراد، المفقود منذ العام 1986 بعد إسقاط طائرته فوق ، وهذا يثير قلقاً وخوفاً حول مصير الرهائن الحاليين المجهول.ونشرت القسام 46 صورة لرهائن على قناتها على تطبيق تليغرام، حمل كل منها اسم أراد، الذي سقطت طائرته في عام 1986، وبقي مصيره مجهولاً على الرغم من وجود ترجيحات لرواية وفاته.وقالت كتائب القسام في بيان أرفقته بالصور المذكورة: "بسبب تعنت رئيس الوزراء وخضوع رئيس الجيش إيال زامير.. صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".