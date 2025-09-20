من الإمارات.. 128 شاحنة مساعدات لغزة خلال أسبوعين

Advertisement

عبرت 8 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة إلى الأسبوعين الماضيين عبر معبر المصري، وذلك في إطار جهود لدعم وإغاثة خلال الظروف الراهنة وضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.تتألف القوافل من 128 شاحنة حملت على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية التي شملت المواد الغذائية و مواد الايواء.وبذلك بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 12.000 طن من المساعدات المتنوعة.