29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من الإمارات.. 128 شاحنة مساعدات لغزة خلال أسبوعين
Lebanon 24
20-09-2025
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبرت 8 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة إلى
قطاع غزة
الأسبوعين الماضيين عبر معبر
رفح
المصري، وذلك في إطار جهود
دولة الإمارات
لدعم وإغاثة
الفلسطينيين
خلال الظروف الراهنة وضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.
Advertisement
تتألف القوافل من 128 شاحنة حملت على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية التي شملت المواد الغذائية و مواد الايواء.
وبذلك بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 12.000 طن من المساعدات المتنوعة.
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
20/09/2025 19:00:45
20/09/2025 19:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تُدخل 45 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة
Lebanon 24
الإمارات تُدخل 45 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة
20/09/2025 19:00:45
20/09/2025 19:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة
Lebanon 24
استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة
20/09/2025 19:00:45
20/09/2025 19:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة من مصر ومن دول أخرى
Lebanon 24
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة من مصر ومن دول أخرى
20/09/2025 19:00:45
20/09/2025 19:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات
الفلسطينيين
قطاع غزة
فلسطين
جمالي
ساني
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
خفايا خطيرة عن "سجون سرية".. تعذيبٌ فظيع و "توابيت"!
Lebanon 24
خفايا خطيرة عن "سجون سرية".. تعذيبٌ فظيع و "توابيت"!
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟
11:32 | 2025-09-20
20/09/2025 11:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة في عامها الـ80: قضايا ملتهبة على الطاولة العالمية
Lebanon 24
الأمم المتحدة في عامها الـ80: قضايا ملتهبة على الطاولة العالمية
11:23 | 2025-09-20
20/09/2025 11:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة الخصوم الكبار.. هذا ما تحضّر له أميركا
Lebanon 24
لمواجهة الخصوم الكبار.. هذا ما تحضّر له أميركا
11:09 | 2025-09-20
20/09/2025 11:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
Lebanon 24
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
11:00 | 2025-09-20
20/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-09-20
خفايا خطيرة عن "سجون سرية".. تعذيبٌ فظيع و "توابيت"!
11:32 | 2025-09-20
اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟
11:23 | 2025-09-20
الأمم المتحدة في عامها الـ80: قضايا ملتهبة على الطاولة العالمية
11:09 | 2025-09-20
لمواجهة الخصوم الكبار.. هذا ما تحضّر له أميركا
11:00 | 2025-09-20
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
10:43 | 2025-09-20
طيار فُقد في لبنان.. "حماس" نشرت صورته مع الرهائن فمن هو؟
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 19:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 19:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 19:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24