عربي-دولي

من الإمارات.. 128 شاحنة مساعدات لغزة خلال أسبوعين

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:53
عبرت 8 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة إلى قطاع غزة الأسبوعين الماضيين عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.
تتألف القوافل من 128 شاحنة حملت على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية التي شملت المواد الغذائية و مواد الايواء.

وبذلك بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 12.000 طن من المساعدات المتنوعة.
دولة الإمارات

الفلسطينيين

قطاع غزة

فلسطين

جمالي

ساني

مصري

