عن "حماس".. ماذا قالت "صحيفة يهوديّة"؟

التقرير الذي ترجمهُ " " قال إنه "على حماس أن تستسلم وعلى الرهائن الإسرائيليين أن يعودوا إلى ديارهم"، مُشيراً إلى أنَّ "إسرائيل لن تعتذر عن دفاعها عن نفسها".ويلفت التقرير إلى أنَّ " الدولية تطرح عناوين تصر على اتهام إسرائيل بالقسوة والغزو والتوسع"، مُدعياً أن "الحقيقة أبعد ما تكون عن التهويل"، ويضيف: "هناك فرقتان من الجيش تتقدمان بحذر، وبدأتا دخولاً جزئياً إلى مدينة غزة بعد أشهر من التحضير وسنوات من مع . الهدف ليس الغزو، بل فصل المدنيين عن الإرهابيين، وإجبار حماس على الاستسلام، وإنقاذ الأسرى".وأكمل: "في ، أيّد السيناتور ماركو روبيو أهداف إسرائيل قبل أن يسافر إلى الدوحة لبحث إمكانية إبرام اتفاق بين حماس وإسرائيل. لكن على الساحة العالمية، تغيب فكرة هزيمة حماس. عوضاً عن ذلك، تواجه إسرائيل الإدانة، ويتهم قرار آخر للأمم المتحدة الدولة اليهودية بارتكاب إبادة جماعية".يشير التقرير إلى أنه "بعد هجوم 7 تشرين الأول 2023 وإحباط أكثر من 1000 هجوم خلال عام واحد، أدرك الإسرائيليون أن حماس ليست حركة مقاومة، بل جيش ديني أقسم على الجهاد"، وأضاف: "هذه الحركة تسلحها وتمولها وقطر ومصر، ويدعو ميثاقها إلى إبادة إسرائيل. في الوقت نفسه، فإن أنفاقها ليست للمدنيين بل للقتال، ودروعها ليست دروعاً، بل نساء وأطفال".وختم التقرير زاعماً: "سيحلّ السلام بهزيمة حماس، ولكن إذا أصرت أوروبا على إنقاذ حماس، فستدفع الثمن".