اشتباكات عنيفة في سوريا واستهدافات.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
20-09-2025 | 11:32
أفاد المرصد السوري عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب.
وكشفت "قسد" عن أنّ مسيّرة تابعة للجيش السوري استهدفت نقطة عسكرية لقواتها في دير حافر بريف حلب.

وأكّدت في السياق، إنها استهدفت قوات للجيش السوري بريف حلب بـ"ضربات دقيقة".
المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب
lebanon 24
21/09/2025 00:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات عنيفة ليلا في محيط مخيم شاتيلا
lebanon 24
21/09/2025 00:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع شمال شرقي الفاشر عاصمة شمال دارفور
lebanon 24
21/09/2025 00:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة غرب غزة
lebanon 24
21/09/2025 00:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24