إقتصاد
ترامب يرفع ثمن تأشيرة H-1B.. ويُحذر
Lebanon 24
20-09-2025
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يوم الجمعة، إن إساءة استخدام برنامج تأشيرة H-1B تمثل "تهديدًا للأمن القومي"، معلنًا توقيع أمر جديد يفرض قيودًا ورسومًا تصل إلى 100 ألف دولار على الشركات التي توظف عمالًا أجانب مهرة للعيش والعمل في
الولايات المتحدة
.
وأشار
ترامب
في الإعلان – الذي حمل عنوان "تقييد دخول بعض العمال غير المهاجرين" – إلى أن البرنامج أُنشئ أساسًا لجلب عمالة عالية المهارة بشكل مؤقت، لكنه استُغل عمداً لاستبدال العمال
الأميركيين
بأخرى أقل أجراً ومهارة. وأكد أن استغلال البرنامج ألحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد والأمن القومي الأميركي، وخفّض أجور الأميركيين، خصوصًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وبحسب الإعلان، سيُمنع دخول حاملي تأشيرات H-1B غير المصحوبة بدفع 100 ألف دولار لمدة 12 شهرًا بعد 21 أيلول 2025، مع استثناءات في حال كان التوظيف يخدم المصلحة الوطنية أو لا يشكّل تهديدًا للولايات المتحدة. كما ستصدر
وزارة الخارجية
توجيهات لمنع التحايل على هذه القيود.
وذكر الإعلان أن شركات تكنولوجيا المعلومات أصبحت تسيطر على الحصة الكبرى من هذه التأشيرات، إذ ارتفعت نسبة العاملين في المجال من 32% في 2003 إلى أكثر من 65% في السنوات الخمس الأخيرة، مع الاعتماد المتزايد على شركات الاستعانة بمصادر خارجية، ما زاد صعوبة حصول خريجي الجامعات الأميركية على وظائف في هذا القطاع.
وسلّط ترامب الضوء على أمثلة من شركات أميركية استغنت عن آلاف العمال المحليين المؤهلين في مقابل توظيف حاملي تأشيرات H-1B بأجور أقل، بل إن بعضهم اضطر لتدريب من يحل محلّه والتوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح كشرط للتعويض. وأوضح أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى رفع تكلفة الانتهاكات والسماح للشركات بتوظيف "أفضل العمال الأجانب المؤقتين" دون الإضرار بالعمال الأميركيين.
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 00:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 00:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 00:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
