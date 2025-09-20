ترامب يرفع ثمن تأشيرة H-1B.. ويُحذر

Advertisement

وأشار في الإعلان – الذي حمل عنوان "تقييد دخول بعض العمال غير المهاجرين" – إلى أن البرنامج أُنشئ أساسًا لجلب عمالة عالية المهارة بشكل مؤقت، لكنه استُغل عمداً لاستبدال العمال بأخرى أقل أجراً ومهارة. وأكد أن استغلال البرنامج ألحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد والأمن القومي الأميركي، وخفّض أجور الأميركيين، خصوصًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.وبحسب الإعلان، سيُمنع دخول حاملي تأشيرات H-1B غير المصحوبة بدفع 100 ألف دولار لمدة 12 شهرًا بعد 21 أيلول 2025، مع استثناءات في حال كان التوظيف يخدم المصلحة الوطنية أو لا يشكّل تهديدًا للولايات المتحدة. كما ستصدر توجيهات لمنع التحايل على هذه القيود.وذكر الإعلان أن شركات تكنولوجيا المعلومات أصبحت تسيطر على الحصة الكبرى من هذه التأشيرات، إذ ارتفعت نسبة العاملين في المجال من 32% في 2003 إلى أكثر من 65% في السنوات الخمس الأخيرة، مع الاعتماد المتزايد على شركات الاستعانة بمصادر خارجية، ما زاد صعوبة حصول خريجي الجامعات الأميركية على وظائف في هذا القطاع.وسلّط ترامب الضوء على أمثلة من شركات أميركية استغنت عن آلاف العمال المحليين المؤهلين في مقابل توظيف حاملي تأشيرات H-1B بأجور أقل، بل إن بعضهم اضطر لتدريب من يحل محلّه والتوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح كشرط للتعويض. وأوضح أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى رفع تكلفة الانتهاكات والسماح للشركات بتوظيف "أفضل العمال الأجانب المؤقتين" دون الإضرار بالعمال الأميركيين.