هجوم سيبراني يشلّ مطارات أوروبية

Advertisement

تعرّض في المتحدة إلى جانب عدد من المطارات الأوروبية الأخرى لهجوم سيبراني أثّر على نظام تسجيل الوصول والأمتعة الإلكتروني.وتأخرت رحلات جوية عدة في يوم السبت، بسبب "مشكلة فنية" أثرت على البرمجيات التي تستخدمها شركات الطيران.وقالت إدارة إن هجوماً سيبرانياً وقع مساء الجمعة، ما أدى إلى اللجوء إلى تسجيل وصول الركاب وصعودهم إلى الطائرات بشكل يدوي، فيما أبلغ مطار براندنبورغ في أيضاً عن أوقات انتظار أطول بسبب المشكلة.وقالت شركة "آر تي إكس"، التي تمتلك شركة إيروسبيس، إنها "على علم بانقطاع مرتبط بمشكلة سيبرانية" لنظامها في "مطارات معينة"، وإنها تعمل على حل المشكلة .