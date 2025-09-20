Advertisement

عربي-دولي

هجوم سيبراني يشلّ مطارات أوروبية

Lebanon 24
20-09-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1419515-638940020477852253.png
Doc-P-1419515-638940020477852253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض مطار هيثرو في المملكة المتحدة إلى جانب عدد من المطارات الأوروبية الأخرى لهجوم سيبراني أثّر على نظام تسجيل الوصول والأمتعة الإلكتروني.
Advertisement

وتأخرت رحلات جوية عدة في المطار يوم السبت، بسبب "مشكلة فنية" أثرت على البرمجيات التي تستخدمها شركات الطيران.

وقالت إدارة مطار بروكسل إن هجوماً سيبرانياً وقع مساء الجمعة، ما أدى إلى اللجوء إلى تسجيل وصول الركاب وصعودهم إلى الطائرات بشكل يدوي، فيما أبلغ مطار براندنبورغ في برلين أيضاً عن أوقات انتظار أطول بسبب المشكلة.

وقالت شركة "آر تي إكس"، التي تمتلك شركة كولينز إيروسبيس، إنها "على علم بانقطاع مرتبط بمشكلة سيبرانية" لنظامها في "مطارات معينة"، وإنها تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.
مواضيع ذات صلة
مطار بروكسل: الهجوم الإلكتروني أثر على عدة مطارات أوروبية أيضا
lebanon 24
21/09/2025 00:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
يونايتد إيرلاينز: نواجه مشاكل تقنية في 3 مطارات أوروبية
lebanon 24
21/09/2025 00:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة النقل البريطانية: نراقب الوضع في مطار هيثرو ومطارات أوروبية
lebanon 24
21/09/2025 00:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تضرر أنظمة وتوقف وتأخير رحلات.. مطارات أوروبية تتعرّض لهجوم إلكتروني
lebanon 24
21/09/2025 00:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24

في أسرع وقت ممكن

مطار بروكسل

مطار هيثرو

الأوروبي

المملكة

المطار

أوروبي

بروكسل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-20
16:53 | 2025-09-20
16:45 | 2025-09-20
16:40 | 2025-09-20
16:31 | 2025-09-20
16:26 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24