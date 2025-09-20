Advertisement

عربي-دولي

لوموند: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خطوة حتمية لحماية حل الدولتين

Lebanon 24
20-09-2025 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1419534-638940068237263892.png
Doc-P-1419534-638940068237263892.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين تمثل خطوة شجاعة ومتسقة مع المبادئ التاريخية لفرنسا، مشددة على أن هذه المبادرة تعكس التزام باريس بمبدأ العدالة ورفض الاحتلال.
Advertisement

وأوضحت الصحيفة أن فرنسا ظلت منذ عقود تدافع عن حل الدولتين، مشيرة إلى أن جذور هذا المبدأ تعود إلى خطة تقسيم فلسطين التي أقرتها الأمم المتحدة في تشرين الثاني عام 1947، إبّان فترة الانتداب البريطاني.

وشددت الافتتاحية على أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني سوى الاعتراف بوجود شعب فلسطيني له حقوق مشروعة، وهو أمر لا يمكن لأي طرف إنكاره، خاصة أن هذه الأراضي – قطاع غزة والضفة الغربية – تعرضت للاحتلال والاستيطان بالقوة، ما يجعل رفض هذا الاحتلال مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي لا يقبل الاستثناء.

وأضافت الصحيفة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحمل في الوقت نفسه معنى آخر يتمثل في أنه إقرار نهائي بإسرائيل من جانب الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، كما أنه يُعد ضمانة لا غنى عنها لأمن إسرائيل ذاتها، إذ إن الفلسطينيين بقبولهم هذا الاعتراف يقرون بوجود الدولة العبرية.

وبشأن الاعتراضات القائلة إن الوقت غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين لأنه قد يُفسَّر على أنه انتصار لحركة حماس عقب هجوم السابع من تشرين الأول 2023، اعتبرت الصحيفة أن مثل هذه الحجج تتجاهل عمداً ما يحدث يومياً في غزة والضفة الغربية من قتل وتهجير واستيطان، مبرزة أن الرئيس ماكرون يدرك أن فرنسا لم يعد بإمكانها الانتظار أكثر للانضمام إلى الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية.

وانتقدت الصحيفة بحدة سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنه يكرر في كل مناسبة أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا"، وأن إسرائيل تسعى فعلياً إلى تدمير غزة وتهجير سكانها، إلى جانب تكثيف الجهود لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وسجنهم في معازل تشبه نظام البانتوستانات في حقبة الفصل العنصري بجنوب أفريقيا.

ورأت لوموند أن مبادرة فرنسا ترافقها دعوة إلى نزع السلاح وإبعاد حركة حماس عن الحكم بشكل نهائي، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحده لن يكون كافياً لإحلال السلام الشامل. ومع ذلك، أكدت أن التخلي عن هذه الخطوة يعني التعجيل بوأد حل الدولتين وفتح الباب أمام حرب لا نهاية لها.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس ماكرون في منشور عبر منصة "إكس" أن الاعتراف بدولة فلسطين سيكون جزءاً من خطة سلام شاملة تضمن الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وكشف مستشار للرئيس الفرنسي قبل يومين أن عشر دول قررت المشاركة في مؤتمر يعقد في نيويورك الاثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين. وتشمل هذه الدول: فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو.

وأكدت وزارة الخارجية البرتغالية بدورها أن لشبونة ستعترف رسمياً بدولة فلسطين يوم غد الأحد، في خطوة تأتي قبل اجتماع الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار غضباً شديداً في إسرائيل التي وصفت هذا التوجه بأنه "مكافأة لحماس".

وحذرت الرئاسة الفرنسية أمس من أن ضم الضفة الغربية خط أحمر بالنسبة لباريس، فيما قال ماكرون في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إن بناء المستوطنات لا يستهدف القضاء على حماس بقدر ما يهدف إلى قتل حل الدولتين.

وبحسب ما نقله موقع "بوليتيكو" الأميركي، فإن إسرائيل بدأت بالفعل بلورة خيارات للرد على خطوة فرنسا وحلفائها، قد تشمل تسريع ضم الضفة الغربية، إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وحتى “الاعتداء على أراض فرنسية في إسرائيل” مثل مزار إليونا المسيحي.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: إعلان ماكرون عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة في الاتجاه الصحيح لتجسيد حلّ الدولتين
lebanon 24
21/09/2025 07:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤولين أوروبيين: إسرائيل تعد خيارات متعددة للرد على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطين
lebanon 24
21/09/2025 07:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة منسّقة أوروبياً.. لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
21/09/2025 07:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين ستصنع فرقا في المنطقة
lebanon 24
21/09/2025 07:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:55 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:46 | 2025-09-21
00:40 | 2025-09-21
23:55 | 2025-09-20
23:30 | 2025-09-20
16:54 | 2025-09-20
16:53 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24