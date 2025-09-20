26
عربي-دولي
بوتين: سنواصل تطوير القوات المسلحة حتى مع انتهاء الحرب!
Lebanon 24
20-09-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أمس، أن
روسيا
ستواصل تعزيز قواتها المسلحة لتبقى مستقلة وذات سيادة في
المستقبل
.
كلام
بوتين
جاء خلال لقاء مع عمال مصانع "موتوفيليخا" العسكري، التي يبلغ عمرها حوالي 300 عام.
وقال بوتين: "أريد أن أشكركم على ما تم إنجازه، وأعبر عن الأمل في أننا معا سنواصل تعزيز القوات المسلحة للاتحاد الروسي للمستقبل. سنجعل البلاد مستقلة وذات سيادة. بدون مساعدتكم وعملكم، هذا غير ممكن"
وأضاف: "آمل وأتوقع أن تمر هذه الأحداث المرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة، لكن الحاجة إلى القوات المسلحة الحديثة لن تنتهي عند هذا الحد. على العكس، سنواصل تطوير القوات المسلحة، وسنجعلها حديثة وموجزة وقوية".
وأشار بوتين إلى أن روسيا زادت إنتاج بعض أنواع الأسلحة بأضعاف، وبالنسبة لبعض المنتجات وصلت الزيادة إلى 30 ضعفا.
وقال: "في بعض أنواع الأسلحة، لم تكن الزيادة في الإنتاج بنسب مئوية، بل بأضعاف: مرتين، 3، 10، 15، وبالنسبة لبعض المنتجات تقريبا 30 ضعفا. كما أن الجودة تتغير. أصبحت التقنية حديثة ومطلوبة".
وشدد
الرئيس الروسي
على أن فخر روسيا بمجمعها الصناعي العسكري ليس دون سبب، قائلا: "كما تعلمون، نتذكر قطاع الدفاع كما نتذكر الأطباء. نتذكر الأطباء عندما نمرض، ونتذكر قطاع الدفاع أيضا. عندما تأتي الأوقات الصعبة، نذكره فورا. قطاع الدفاع، الذي نفخر به دائما، ولفخرنا هذا أسباب".
ويعقد الرئيس الروسي اجتماعا في مصانع "موتوفيليخا" الذي يتخصص في إنتاج المدفعية المتطورة وأنظمة الصواريخ المتعددة، بمناسبة يوم صناع الأسلحة.
(روسيا اليوم)
