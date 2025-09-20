31
حادثة إطلاق نار تهزّ ولاية أميركية.. عدّة إصابات والشرطة تلاحق الفاعلين
شهدت مدينة ناشوا في ولاية نيو هامبشاير الأميركية مساء السبت، حادثة إطلاق نار داخل نادٍ
ريفي
، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما أعلنت شرطة الولاية.
الشرطة أوضحت أن إطلاق النار وقع في "سكاي ميدو كانتري كلوب"، حيث تمكن اثنان من المشتبه بهما من الفرار عقب الحادث، قبل أن يتم اعتقال أحدهما فيما لا يزال الآخر طليقاً. ولم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة أو خطورة إصابات الضحايا.
وفي إجراء احترازي، أصدرت مدينة دانستابل في ولاية
ماساتشوستس
المجاورة أوامر للسكان بالتزام منازلهم، فيما تقع ناشوا على بعد نحو 70 كيلومتراً
شمال غرب
بوسطن
، قرب حدود ماساتشوستس.
